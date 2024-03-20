特企／七旬醫師關節疼痛舉步維艱　自體幹細胞治療逆轉關節炎！

根據衛生福利部統計，台灣每6.5人就有1人罹患退化性關節炎，且國人膝關節退化的盛行率為15%，估計全台有 350 萬人飽受關節疼痛之苦。釋高上主任表示，隨著特管辦法的推動及修正，目前已可透過自體脂肪幹細胞或骨髓幹細胞來治療退化性關節炎，幫助患者改善疼痛，恢復正常生活。
退化性關節炎主要影響關節軟骨，通常發生於膝、髖、頸椎、指關節等活動關節。隨著年紀的增長，關節會開始退化，且經年累月的使用軟骨也會磨損，進而演變成退化性關節炎，因此退化性關節炎不再是年長者的疾病，許多運動選手或是不注重保養者也會增加退化機率。主要症狀包含關節疼痛、僵硬腫脹、活動受限，或是走路膝蓋會發出聲響、關節附近肌肉無力，嚴重時關節會變形。
釋高上主任說明，目前退化性關節炎的治療目標為減輕疼痛、緩解病情進展並改善關節活動，治療方式可分為非藥物及藥物治療。非藥物治療如復健運動、體重管理、物理治療及日常使用護膝、拐杖輔具協助等，而藥物治療則包含消炎止痛、局部藥物注射、玻尿酸或PRP療法等。其中玻尿酸的治療可以減輕疼痛，因玻尿酸的成分與關節液很接近，可以幫助關節活動順暢；PRP高濃度血小板血漿，則是透過活化血液裡的生長因子，促進組織修復、減輕發炎的反應。
除了上述的治療方式，釋高上主任也分享這幾年較新的治療選擇，如羊膜生長因子、細胞治療等。其中細胞治療是透過自體的幹細胞，利用幹細胞自我更新、增殖與分化的能力，來幫助受損的組織修復再生，並減少疼痛、發炎及改善生活品質。釋高上主任說明：「以退化性關節炎來說，可透過自體脂肪幹細胞或自體骨髓幹細胞來治療，兩者的差異僅有來源不同，其特性與治療原理是相同的。只是臨床上我比較常使用自體脂肪幹細胞來治療，因為脂肪幹細胞有多方分化的潛能，可以培養較多的軟骨細胞，且膝關節髕骨韌帶下的脂肪，與膝關節內的軟骨是同個源頭發展出來的會更容易生長，但實際治療方式還是會依照不同患者的狀況問題及需求來評估。」
許多人會擔心細胞治療是否很麻煩、或需要住院，釋高上主任解釋，細胞治療的流程會先看診評估判斷是否可接受細胞治療，確認後會安排取脂，取脂大小只需花生米大小即可，後續會進行細胞備製、培養，等待約一個半月後再注射治療，過程中也會持續做病情追蹤與評估，注射後僅要定期回診追蹤即可，通常不用住院。釋主任也提醒，細胞治療的效果會因病人的狀況、疾病的嚴重程度、修復能力有所差異，一般來說都不會立刻看到效果，而是需要一段時間才會漸漸有感，大部分患者僅需治療一次，若回診追蹤評估有必要時才會進行第二次療程。
釋高上主任表示，細胞治療是未來大健康的趨勢，現今網路已非常發達，民眾可參考各醫療機構、學術期刊，或是有許多醫學專家進駐的線上平台，了解更多細胞治療的相關資訊。一直在「美麗與健康」領域耕耘的星醫美學集團，創立了【超預防醫學 • 細胞治療暨台灣百大認證名醫線上諮詢平台】，希望能讓民眾在身處資訊爆炸的時代，可快速找到專業的「第二意見」，並了解正確資訊與建議。平台擁有四大特點：1.專家線上諮詢：由台灣衛福部認證的百大醫師進駐，提供20分鐘線上視訊諮詢與完整專業的健康服務、2.精選文章：提供健康、細胞治療相關內容、3.萬人好評：擁有最真實的用戶反饋及評論分享、4.媒體報導：為民眾把關最新且正確的報導！【超預防醫學 • 細胞治療暨台灣百大認證名醫線上諮詢平台】釋高上醫師專訪影片。
*【超預防醫學 • 細胞治療暨台灣百大認證名醫線上諮詢平台】係依據衛生福利部發布之特管辦法及細胞治療技術資訊專區之內容進行資訊揭露，平台內容僅供用戶對於細胞治療的正確認識與健康參考，並非提供醫療門診。
我是廣告 請繼續往下閱讀