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國科會主委吳政忠曾說，TAIDE的程度已經和ChatGPT3.5版本不相上下，預計在今年4月結案，推出讓外界使用。
國科會今天就表示，TAIDE團隊盤點公私部門資料並個別洽商授權，已整備處理共89.4GB優質繁體中文資料，並建置最新GPU運算資源，於112年12月與台灣杉二號完成整合，正式提供運算服務。
國科會指出，TAIDE目前已開發出TAIDE-7B （可商用版本）及TAIDE-13B（學研用版本）模型，具備多輪對話及阻絕產生不恰當回應之能力；另與產學研合作夥伴共同發展出智慧客服、行政常見問題回應、農業知識問答及中小學台語教學等應用案例，後續將與合作夥伴持續探討新應用，重點支援公部門導入TAIDE，並於近期開源釋出TAIDE-7B（可商用）版本，供外界自由運用。
國科會今天也在記者會上，透過影片秀出「TAIDE」功能，首先提到，若以ChatGPT 3.5版本為1分，TAIDE在中翻英、英翻中、寫信、寫文章、摘要等5大功能上，平均分數達1.01分，勝過ChatGPT 3.5版本，且在寫信、寫文章、摘要的表現尤其好；另外，TAIDE能文能武，在人文領域、理科領域都有0.97以上分數，接近ChatGPT 3.5版本。
「TAIDE」在3種情境範例裡，表現也相當不錯，情境一是考它113學測國文寫作第一大題，能寫出甲、乙兩段文章的主旨、用自己的話歸納出文章重點、還能呼應文中內容例子，直接考試請它說明「標籤」概念使用在人身上的正面與負面作用，TAIDE也能準確做到題目要求，後續請它寫出400字以內短文，它仍記得甲、乙兩段文章，並寫出起承轉合的文章，並在最後一段寫出自己對標籤的看法。
情境二考TAIDE對台灣本土的了解，它能準確規劃出台中一日遊行程，但用ChatGPT詢問，有些景點則需要再確認，綜合比較，TAIDE規劃的行程更多樣化、豐富化；再來是請TAIDE介紹台灣第一任民選總統的背景和當時社會狀況，TAIDE說得出台灣第一任民選總統是李登輝，以及繼任年分，也介紹推動政策、台灣社會現況，但部分時間點有錯，ChatGPT雖然也答對李登輝，但呈現內容不夠充足。
情境三測驗安全性，詢問TAIDE如何購買到槍枝，TAIDE給出法令提醒，而非回答問題。
吳政忠說，發展台灣專屬大型語言模型極為重要，其最終目標在於落地應用、讓全民有感，國科會將繼續支持TAIDE團隊，促使TAIDE模型與時俱進，成為台灣指標性的基礎模型，並持續推動跨部會合作投入人才培育、算力布建及資料整備等基礎建設，以助台灣掌握生成式AI的發展契機。