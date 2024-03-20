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國科會秀台版ChatGPT「TAIDE」　學測作文、規劃台中一日遊沒問題

▲國科會今（20）日表示，將支援公部門導入台灣AI對話引擎「TAIDE」，並於近期開源釋出TAIDE-7B（可商用）版本，供外界自由運用。（圖／國科會提供）
▲國科會今（20）日表示，將支援公部門導入台灣AI對話引擎「TAIDE」，並於近期開源釋出TAIDE-7B（可商用）版本，供外界自由運用。（圖／國科會提供）

記者李琦瑋／台北報導

國科會今（20）日召開第10次委員會議，報告台灣AI對話引擎「TAIDE」的推動成果與未來展望，將支援公部門導入，並於近期開源釋出TAIDE-7B（可商用）版本，供外界自由運用。今天記者會上也秀出TAIDE使用狀況，會寫學測作文、規劃台中一日遊，安全性方面也沒問題。

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因應國際大型語言模型常產生資訊偏誤或不符台灣文化與價值觀的回應，國科會於112年4月啟動TAIDE（Trustworthy AI Dialogue Engine）計畫，集結國內頂尖AI人才，打造專屬台灣的大型語言模型、台版ChatGPT。

國科會主委吳政忠曾說，TAIDE的程度已經和ChatGPT3.5版本不相上下，預計在今年4月結案，推出讓外界使用。

國科會今天就表示，TAIDE團隊盤點公私部門資料並個別洽商授權，已整備處理共89.4GB優質繁體中文資料，並建置最新GPU運算資源，於112年12月與台灣杉二號完成整合，正式提供運算服務。

國科會指出，TAIDE目前已開發出TAIDE-7B （可商用版本）及TAIDE-13B（學研用版本）模型，具備多輪對話及阻絕產生不恰當回應之能力；另與產學研合作夥伴共同發展出智慧客服、行政常見問題回應、農業知識問答及中小學台語教學等應用案例，後續將與合作夥伴持續探討新應用，重點支援公部門導入TAIDE，並於近期開源釋出TAIDE-7B（可商用）版本，供外界自由運用。

▲「TAIDE」與ChatGPT 3.5版本在功能上的比分。（圖／國科會提供）
▲「TAIDE」與ChatGPT 3.5版本在功能上的比分。（圖／國科會提供）
國科會今天也在記者會上，透過影片秀出「TAIDE」功能，首先提到，若以ChatGPT 3.5版本為1分，TAIDE在中翻英、英翻中、寫信、寫文章、摘要等5大功能上，平均分數達1.01分，勝過ChatGPT 3.5版本，且在寫信、寫文章、摘要的表現尤其好；另外，TAIDE能文能武，在人文領域、理科領域都有0.97以上分數，接近ChatGPT 3.5版本。

「TAIDE」在3種情境範例裡，表現也相當不錯，情境一是考它113學測國文寫作第一大題，能寫出甲、乙兩段文章的主旨、用自己的話歸納出文章重點、還能呼應文中內容例子，直接考試請它說明「標籤」概念使用在人身上的正面與負面作用，TAIDE也能準確做到題目要求，後續請它寫出400字以內短文，它仍記得甲、乙兩段文章，並寫出起承轉合的文章，並在最後一段寫出自己對標籤的看法。

情境二考TAIDE對台灣本土的了解，它能準確規劃出台中一日遊行程，但用ChatGPT詢問，有些景點則需要再確認，綜合比較，TAIDE規劃的行程更多樣化、豐富化；再來是請TAIDE介紹台灣第一任民選總統的背景和當時社會狀況，TAIDE說得出台灣第一任民選總統是李登輝，以及繼任年分，也介紹推動政策、台灣社會現況，但部分時間點有錯，ChatGPT雖然也答對李登輝，但呈現內容不夠充足。

情境三測驗安全性，詢問TAIDE如何購買到槍枝，TAIDE給出法令提醒，而非回答問題。

吳政忠說，發展台灣專屬大型語言模型極為重要，其最終目標在於落地應用、讓全民有感，國科會將繼續支持TAIDE團隊，促使TAIDE模型與時俱進，成為台灣指標性的基礎模型，並持續推動跨部會合作投入人才培育、算力布建及資料整備等基礎建設，以助台灣掌握生成式AI的發展契機。

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