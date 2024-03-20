桃機歲修懲處12人！6大問題檢討　旅客糾紛調解已逾350件

我是廣告 請繼續往下閱讀
林國顯表示，本次航班延誤事件各界相當重視，考量這次跑道歲修是機場公司規劃，交通部長王國材請桃機深切檢討，相關作業務實面對並具體提出提出改善及對策，避免事件再次發生。
楊偉甫首先向受影響旅客以及社會大眾致歉，他說會從這次事件中吸取教訓，強化機場管理機制、加強橫向協調溝通、提升宣傳和資訊公開度，以及加強行政作業管控等面向精進。
范孝倫坦言，本次事件在技術面、行政面均有待加強之處，技術面包含工程規劃未盡周全、橫向溝通協調不足、長時間關閉跑道維護作業未臻完善；行政面則包含飛航公告發布時間可適度提前、缺乏對旅客及民眾宣傳、行政事宜不夠嚴謹。
機場公司除已於3月8日進行內部檢討，並於3月14日邀集4家國籍航空公司就旅客權益進行討論。考量旅客受影響情形並不相同，機場公司請航空公司依民用航空乘客與航空器運送人運送糾紛調處辦法及運送契約等相關規定先行妥適處理，截至18日止，彙整機場公司與各航空公司收到案件約350件，後續機場公司亦將再邀集航空公司進一步檢討相關處理情形。
范孝倫宣布，本次南跑道歲修為機場公司規劃例行維護工程，依機場公司所提決策、督導及作業層級分工究責，本案懲處12人，，董事長、總經理各記過1次；督導層級副總經理2人就工程規劃及營運配套的督導責任最重記過2次；處長(含)以下層級8人就營運規劃影響、各單位配合事項追蹤、民眾資訊需求等未妥適處理，最重記過2次處分。 交通部、民航局未有人受到懲處。
關於精進作為，范孝倫說明，鑒於本次長時間關閉跑道所產生營運衝擊，未來將減少跑道長時間關閉、增加短、中期維護作業頻率，並利用深夜及離峰時段，分段施工，降低對營運面干擾與衝擊。長時間關閉跑道的維護作業將成立專案小組，由機場公司總經理擔任召集人，強化協調管控機制。
此外，范孝倫提到，機場公司將於施工規劃階段時即將營運影響納入評估，與航管及營運等相關單位協調航班調整及配套措施，確認已完成因應措施後再啟動關閉跑道維護作業，且持續管控至施工作業結束，確保各單位依規劃方案執行。同時，未來涉及關閉跑道的飛航公告等飛航資訊，將提早於預定關閉日前90天前發布為原則。
范孝倫也說，本次跑道關閉維護各項策進作為將修訂納入標準作業程序，作為日後溝通整合、專案管控及追蹤執行的依據。