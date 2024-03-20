名家論壇》賈程年／讓人進來不是趕人出去

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國民黨在敗選之後，很多人都提出檢討之道，包括連勝文、趙少康等人都提到吸引年輕人的重要性，更有人提到兩岸政策的主張是否需要修改，當然黨中央也知道。但國民黨有沒有認真看待，還是又一股腦地只改自己想改的？
民進黨勝選，但它知道它們大量流失年輕選票，情形嚴重，以至於立即啟動黨務改革，將黨務主管年輕化，然後開始辦青年論壇，邀請年輕民代一起傾聽年輕人的意見。有沒有用不知道，但起碼有開始做。
而有著年輕人優勢的民眾黨則是持續接觸，開始在各地成立「小草咖啡廳」，試圖把空戰優勢落地，向外生根，同時舉辦柯文哲的見面會，讓熱度延續下去。
我們看到綠白「擴大參與」的同時，國民黨卻是「對內開刀」。國民黨中常會以迅雷不及掩耳的速度通過組改案，整併青年團、青年部與青委會為KMT studio，將黃復興黨部改組為退伍軍人部，並增退伍軍人工作委員會。外界看來，就是大刀砍向黃復興，讓黃復興退場。
黃復興不是不能砍，更不是動不得，但是動之前朱立倫及黨內是否開過任何一場說明會？或是向黃復興黨員先說明？
這批忠貞黨員過去不論開小組長會議、幹部會議、動員會議等，都是一call即到，即便上了年紀還是充滿熱情。結果，敗選後第一個就是把鐵票部隊先砍了，真的情何以堪。
黨內溝通沒做好，又想快速的一步到位，必定引起反彈。不僅如此，很多黃復興黨代表還收到催繳黨費及募款額度的通知，更讓他們心生不滿，認為黃復興都要沒了，黨部從不解釋，只想要他們的錢，更讓他們產生極大的無力感，在群組上大吐口水。
當我們看到其他政黨都在想辦法把更多人拉進來的時候，唯獨國民黨是讓原本的人灰心離去。國民黨過去總給外界守舊、保守的刻板印象，實在應該好好利用這次機會大鳴大放，讓外部的人一起來參與國民黨的改革與進步，利用改革黃復興的機會，讓黨內外交換意見、也讓輿論參與其中，最後就算決定黃復興要走入歷史，也是經過社會的討論，與黨內的共識。
民進黨可以辦「中國政策大辯論」，國民黨為何不能辦「黃復興黨部何去何從」、「兩岸政策主張大辯論」、「年輕人為何不愛國民黨」，這些議題從來不是禁忌，除非國民黨自己設限。
公開討論的過程就是吸引目光、聚焦議題，如果國民黨一連公開舉辦三天黨內議題大辯論，邀集黨內大老、意見領袖，甚至邀請網紅參加，然後網路直播，你說能不引發話題嗎？
年輕人不是天生就討厭國民黨，而是國民黨很難讓年輕人接近。
對國民黨來說，實在沒有急迫的時間壓力，一定要在此時此刻進行組織改造，而黨內有識之士也應該群起攻之，如何擴大基本盤，向社會傳達國民黨願意接納各種意見，比整頓黃復興跟成立studio重要得多了。
選後已經過了2個多月，國民黨對支持者做了什麼、說了什麼，對支持者傳達了什麼改變？說說實在真的看不出來。
●作者：賈程年／資深媒體人
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