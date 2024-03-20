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修杰楷捲黑道鬥毆道歉「對不起大家」　遭賈靜雯撂4字警告

▲修杰楷慶生聚會捲黑道鬥毆，露面道歉「對不起大家」。（圖／記者吳翊緁攝影）
▲修杰楷慶生聚會捲黑道鬥毆，露面道歉「對不起大家」。（圖／記者吳翊緁攝影）

記者羅凌筠／台北報導

修杰楷41歲生日與圈內好友王柏傑在KTV唱歌，意外遭竹聯幫毆打，今（20）日露面兒童娛樂品牌進駐台灣的策略合作記者會，眼角紅腫的傷勢已經痊癒，對於私人生活驚動到社會版面，修杰楷本人也是滿窘迫，開玩笑向鏡頭鞠躬：「辛苦大家了，驚動好多人，對不起大家。」也提到老婆賈靜雯在他涉毆後叮囑：「以後小心。」

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▲修杰楷勸架在臉部留下紅腫傷勢，露面時已經痊癒。（圖／記者吳翊緁攝影）
▲修杰楷勸架在臉部留下紅腫傷勢，露面時已經痊癒。（圖／記者吳翊緁攝影）
據悉被毆的導火線是同行友人、小鬼妹夫Sam挑釁黑道，演變成流血衝突，對於施暴者自稱認識修杰楷，他回應對方是「朋友的朋友」，2人打過1次籃球，但是不熟，說來也衰，平常他都是在聚會先落跑的人，因為習慣6點早起，12點前就會閃人，被兄弟念過好幾次，難得深夜逗留在外，就遇上打架，他除了拍戲，生平沒進過警察局，這是頭一遭，「心情肯定是無奈，遇到了也不知道該說什麼。」

▲修杰楷跟竹聯幫成員有一面之緣。（圖／記者吳翊緁攝影）
▲修杰楷跟竹聯幫成員有一面之緣。（圖／記者吳翊緁攝影）
修杰楷目前擔任新戲《秘書俱樂部》製作人，他說41歲願望就是：「不外乎身體健康，現在剛好在弄戲，希望大家順利。」小女兒波妞7歲生日也在這個月，修杰楷帶她去上海迪士尼，與賈靜雯大女兒梧桐妹相聚，還透露父女間的有趣對話：「波妞生日願望就是要有手機，第2個願望是姊姊也要1台手機，她還想要1台屬於自己的Switch，我說沒問題，再等10年後。」

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