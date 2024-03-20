NBA／騎士一哥Mitchell回歸2場後再動刀！ 重創球隊戰力
日前克里夫蘭騎士（NBA）一哥Donovan Mitchell，在對陣休士頓火箭的比賽中，因臉部遭到對手弄傷，在今（20）日騎士球團表示，「Donovan Mitchell因鼻子骨折確定動刀，並至少缺席一週的比賽。」
記者張志宇／綜合報導
Donovan Mitchell近期可說是飽受傷病所苦，日前才因膝蓋傷勢連續缺陣7場比賽，才在3月14日對紐奧良鵜鶘復出，但卻在復出第2戰對陣火箭時，鼻子遭對手撞斷，根據《ESPN》指出，Mitchell已接受手術，預計至少缺席一週，並會在一週後重新評估傷勢。
本季Donovan Mitchell已經瘸席19場賽事，近兩戰復出也還在調整狀態，場均上場27分鐘，只有13.5分、3.5籃板、3.5助攻，和本季場均的27.4分5.3籃板6.1助攻有很大的落差，但騎士並未因Donovan Mitchell缺陣而被打趴，目前仍以43勝、25敗、勝率0.632排名東區第3。
此外對於Donovan Mitchell缺陣，騎士主帥J. B. Bickerstaff則表示，「Donovan Mitchell是團隊中很重要的一員，我們希望他帶著健康的身體回歸球場，與我們一起衝擊季後賽。」