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港基本法23條通過　黃捷嘆心情沉重「香港民主已屍骨無存」

▲對於香港立法會昨日三讀通過《維護國家安全條例》，民進黨立委黃捷感嘆稱心情沉重，香港民主已屍骨無存。（圖／記者葉政勳攝）
▲對於香港立法會昨日三讀通過《維護國家安全條例》，民進黨立委黃捷感嘆稱心情沉重，香港民主已屍骨無存。（圖／記者葉政勳攝）

記者陳威叡／台北報導

香港回歸中國27年後，昨日晚間於立法會三讀通過《維護國家安全條例》草案（俗稱基本法23條立法草案），對此民進黨立委黃捷今（20）日於社群平台感嘆稱心情無比沉重，「香港民主已屍骨無存。」而自己也會在立院持續聲援香港、與香港同在，另提醒面對中共威脅持續擴張，台灣人更應以此警惕，強化民主體質、抵禦威權。

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「香港民主已屍骨無存」，黃捷表示，看到香港立法會昨天依據基本法23條，三讀通過《維護國家安全條例》，心情無比沉重。《維護國家安全條例》懲罰相當嚴厲，其追究範圍比起2020年港版國安法，更加擴大。

黃捷說明，包括煽動意圖罪、非法獲取國家機密罪，分別可被判刑7年及5年；只要參加或支援境外情報組織或接受其利益等，而意圖危害國家安全，可被判刑14年。

另配合境外勢力、使用不當手段意圖帶來干預香港行政、立法、法院執行職能、制訂政策、選舉，可被判刑14年等。而關鍵在於「叛國」、「煽動」、「國家安全」等，全由政府單方面定義。

黃捷指出，未來港人除發表相關言論都會面臨刑責外，若尋求海外協助，可能會再被冠上外部干預。甚至若知悉某人已犯、正犯叛國罪，必須立即舉報，否則亦為犯罪，最重可判刑14年。

黃捷提到，自己今日當面請陸委會主委邱太三必須積極關注，自己在立院也會持續聲援香港、與香港同在。而面對中共威脅持續擴張，台灣人更應以此警惕，強化民主體質、抵禦威權。

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