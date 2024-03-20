義大醫院用一顆椰子登國際期刊！56歲男椰子塞直腸膀胱險脹破
一名56歲男子為尋求刺激，把長7.5公分、寬5.7公分、高5.5公分的椰子塞進肛門，因無法從外部取出，最後義大醫院醫師動用剖腹手術才把椰子抱出來，而男子到院時，膀胱已經漲滿2000毫升的尿，如果沒能及時取出椰子，膀胱脹破的話，腸子也可能跟著破裂、引起腹膜炎。
記者林志怡／台北報導
義大醫院一般醫學外科主任陳致一指出，該位56歲的男子到院時，描述自己已經腹痛2天，且有尿不出來、嚴重便秘的問題，雖患者的生命徵象穩定，但進行腹部檢查時卻有膨脹情況，並有壓痛、反彈痛等情況，詢問原因後，患者才坦言自己把「異物」塞進肛門口裡，但卻取不出來。
陳致一說，經影像學腹部電腦斷層掃描（CT）發現，患者的直腸內有一個巨大、略帶空心的圓形異物，也是導致輸尿管堵塞、膀胱異常漲大的原因，醫療團隊本想從外部取出，但因為異物滑得太進去，幾乎卡在直腸的深處，最終只能通過手術取出，並發現在患者腹部的其實是一顆椰子。
此外，陳致一指出，雖該位民眾後來順利出院，但這樣把異物塞入肛門的行為其實非常危險，若再晚一點處理，可能會導致膀胱脹破、尿液在腹腔亂流，便秘多日也可能造成腸道破裂、引發腹膜炎，嚴重的情況下還可能造成生命危險。