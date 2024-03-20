運動過度小心「內傷」 中醫：除了拔罐、針灸還有這一招
疫情帶起國人運動風氣，但是大家追求健康的同時，也應該留心過度運動可能會造成的內傷，像是傷處疼痛、腫脹、瘀血等，都可能因為不嚴重而被忽略，小傷最終積累成舊傷，不僅讓運動表現下滑，也會漸漸影響生活日常。
生活中心／綜合報導
舉例來說，像是台灣的國球「棒球」，不少球員因為頻繁的訓練、比賽，不只肩膀、手臂、腰背經常出現疼痛、拉傷等運動傷害，撲壘等身體碰撞也可能造成內傷，翰鳴堂中醫師賴睿昕表示，臨床上常見棒球選手出現肩關節、腕關節，以及腰背軀幹的受損，不僅會影響運動表現，長期忽略就會造成難以挽回的舊疾。
也因此，不少人遇到運動傷害，會直接透過中醫復健，傳統中醫的角度，針灸與拔罐可以改善傷痛，達到通經活絡、活血行氣等療效，也有助肌肉與筋膜放鬆，但除了這些方式，也有民眾透過服用像是行氣散這類型的傷藥來幫助身體修復。中醫師賴睿昕點出，中藥材像是三七、紅花、還有乳香、沒藥，以及行瘀止痛的蘇木、赤芍等等，都有助於活血、止痛，幫助氣血活絡，甚至還可以搭配一些補腎的藥，像是骨碎補等，另外還有陳皮、香附等，改善體內行氣，緩解運動造成的身體損傷。
中醫師賴睿昕分享，臨床上遇過一位女患者為啦啦隊選手，經常需要做一些拋接訓練，高難度動作加上反覆練習，讓她的肩膀不堪負荷，透過針灸以及開立傷藥，並請這名患者先停練休息，休養了超過半個月以上，才讓症狀逐漸好轉。
醫師強調，不管是傷藥、行氣散輔助，還是透過拔罐、針灸，面對運動傷害都應該時刻警惕，不要因為小傷而錯過身體復原的黃金期，變成經年累月的舊疾，就真的得不償失了！