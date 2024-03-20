全球「最幸福國家」排行榜出爐！芬蘭7連霸 台灣31名勝過中日韓
聯合國今（20）日發布2024年的《世界幸福報告》（World Happiness Report 2024），芬蘭連續7年蟬聯「最幸福國家」第一名，台灣則排在第31名，較去年的26名退步，不過仍勝過第51名的日本、第52名的韓國以及第60名的中國。
記者倪浩軒/綜合報導
最幸福的前10名國家分別是芬蘭、丹麥、冰島、瑞典、以色列、荷蘭、挪威、盧森堡、瑞士、澳洲，前10名榜單跟去年大同小異，除了些微名次變動，唯一掉出榜外的就是紐西蘭從第10名變成第11名，也能看出北歐國家堪稱全球「最幸福地區」，長年壟斷前三名。
而在東亞地區，新加坡排在第30名最高，但也較去年的25名退步，台灣以31名緊追在後，日本排在第51名，堪堪領先第52名的韓國，其後是菲律賓第53名，越南第54名，泰國則排在第58名，中國是第60名，香港則是第86名。值得注意的是，菲律賓去年排在第76名，今年幸福指數突飛猛進。
而全球「最不幸福國家」是阿富汗，排名墊底，之後倒數依序是黎巴嫩、賴索托、獅子山和剛果。
《世界幸福報告》針對全球各地民眾進行調查，根據各國過去3年（2021年至2023年）對生活的評估來進行幸福度排名，其中有6個面向對於幸福衡量最為重要，分別是國內人均GDP、社會福利、預期壽命、自由程度、人民慷慨、腐敗程度。
報告特別指出，由於是取各國過去3年平均，因此以巴衝突爆發後以色列民眾的生活評價急劇下滑，但是並沒有讓以色列的排名在報告中立即呈現出大幅波動。