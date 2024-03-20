椰子整顆塞進肛門！阿北剖腹取出登上國際期刊 眾笑瘋：台灣之光
到底怎麼塞進去的！高雄一名50多歲男子因腹部劇痛就醫，經醫師檢查才發現，竟然有顆椰子卡在直腸中，因為壓迫尿道導致男子無法排尿， 男子坦承是為了「尋求刺激」才將椰子塞進肛門，嘗試多種方式無法取出，最後只得進行剖腹手術取出椰子，案例因此登上國際期刊，消息曝光也被眾人笑稱是另類「台灣之光」。
記者黃韻文／綜合報導
收治該病例的義大醫院一般醫學外科陳致一主任指出，一名50多歲男子因為腹痛到急診求救，經詢問才發現，患者在2天前竟將一顆椰子塞進肛門口，透過電腦斷層掃描發現，男子直腸確實有巨大的巨大的圓物體，因而壓迫前列腺尿道，導致膀胱脹大、多達2公升尿液無法排出。
陳致一提到，醫療團隊曾試圖用各種方式，包括插管導尿，甚至想徒手從肛門取出異物，最終未果，椰子卡得太深，最終只得透過剖腹手術開刀取出。測量後發現，椰子大小長7.5公分、底部也有5.7公分，該特殊案例還刊登於國際期刊《英國醫學期刊》。
特殊病例讓不少人瞠目結舌，引起熱烈討論，不少人更笑稱是另類「台灣之光」，讓世界看見台灣，並稱是醫學奇蹟，也訝異肛門彈性如此之大。不過陳致一提醒，異物塞進體內具危險性，若是該患者未及時取出椰子，可能害膀胱、腸子脹破，導致腹膜炎等，嚴重會危及性命。而該男子自始至終都未向醫師透露，究竟是如何將椰子塞進肛門。