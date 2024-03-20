IVE張員瑛髮型百變！齊瀏海短髮造型首曝光 粉絲驚呼：美到像Ai
韓國大勢女團IVE剛結束在台灣的演唱會，吸引超過36000人前往朝聖，其中被譽為「第5代女團神顏」的IVE成員張員瑛，在IG上擁有超過1186萬人追蹤。日前，張員瑛所代言的隱形眼鏡品牌釋出數支品牌代言廣告，只見廣告中張員瑛髮型百變，其中一支短髮齊瀏海的廣告造型曝光，更是讓不少粉絲驚訝於張員瑛的美貌連短髮都能輕鬆駕馭，直呼：「美到像Ai！」
記者張一笙／綜合報導
張員瑛不論是在顏值、舞蹈實力、影響力上，在競爭激烈的韓國5代女團中都能穩居前三，擁有107公分大長腿的她，更是在一眾女團成員中鶴立雞群。近期，張員瑛所代言的隱形眼鏡品牌釋出不少張員瑛的廣告影片，其中一支短髮齊瀏海造型，是張員瑛首次以短髮公開亮相。
不少粉絲看到張員瑛的新造型以後，紛紛直呼：「美到像Ai！」、「像從漫畫中走出來的。」、「令人瘋狂的短髮造型！」、「我為員瑛的新造型癡迷。」，也有粉絲驚訝地表示：「員瑛真的剪短髮了？」、「不！不要把頭髮剪短！」
事實上，張員瑛不只長相出眾，173公分的身高更是擁有完美比例，不僅如此，她還積極運動，維持自己的11字腹肌。同時，張員瑛還有強悍的演出實力，以13歲的年紀投入人才濟濟的選秀節目《PRODUCE 48》中，最終更以第一名的成績以限定女團IZ*ONE的C位出道。2021年IZ*ONE合約到期解散後，短短半年「STARSHIP娛樂」就宣布張員瑛將成為旗下新女團IVE的第3名成員。
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