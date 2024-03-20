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高雄市國樂團春藝三檔名家節目　新舊相融演譯國樂高深

▲高雄市國樂團在高雄春天藝術節系列節目中，將推出三檔與名家合演的精采節目。（圖／高雄市國樂團提供）
▲高雄市國樂團在高雄春天藝術節系列節目中，將推出三檔與名家合演的精采節目。（圖／高雄市國樂團提供）

記者陳美嘉／高雄報導

高雄市國樂團在高雄春天藝術節系列節目中，將推出三檔與名家合演的精采節目，首先在3/31登場的是由高市國與東方首位「帕格尼尼國際小提琴大賽」金獎得主呂思清再度合作，帶來「樂壇神筆」趙季平醞釀十年之作《第一小提琴協奏曲》的台灣首演，將在衛武營音樂廳演出。

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《第一小提琴協奏曲》是作曲家趙季平醞釀十年的心血之作，用西洋的音樂形式演奏，傳達東方世界之美，樂曲深刻而含蓄、委婉而厚實，表達人類對於大愛的追求。全曲旋律優美動聽，有著亞洲華人特有的情感表達方式，深刻且含蓄、厚重且細膩；並藉此把當代國樂作品推向世界。同場亦邀請笛子青年演奏家李育慈與樂團合作笛子協奏曲《月出》，作曲家李博的創作靈感來自於同名詩經—《月出》，借用竹笛豐富的表現手法，講述古人以詩來傳遞對愛情的美好願望。

第二檔節目名家是邀請到獲得Red Bull 3Style 全球 DJ 大賽兩屆台灣總冠軍的DJ 丁培倫DinPei身兼導演身份，與製作團隊共同策劃設計的《虛實之間 CYBERCITY 2050》，將一反音樂會被動型態，由現場觀眾來決定劇情發展。 觀眾將不再是被動的旁觀者，而是演出的參與者，當演出進行到轉折點時，觀眾將面臨重要的決策：挑戰任務線、踏上探索之旅，或是拜訪神祕人物？互動式的劇情發展，每個選擇都將深刻地影響結果，將邀請在座觀眾一起參與這場前所未有的視覺、聽覺的盛宴，4/20將在高雄文化中心至德堂演出。

盛夏六月，位居臺灣南北兩端的臺北市立國樂團與高雄市國樂團雙城市國樂團闊別10年聯袂演出，由橫跨中西樂界的指揮-張宇安與活躍於國際舞台、最美的梁祝代言人小提琴家-夏小曹演奏雋永的動人旋律《梁祝》小提琴協奏曲。另外才貌雙全的琵琶演奏家趙怡然，用琴聲表現出英姿颯爽的《花木蘭》琵琶協奏曲，。南北兩樂團再次攜手共譜經典，且聽樂曲中盡訴彩蝶化羽之跫音，《蝶語雙城》音樂會兩樂團將在6/22於衛武營音樂廳演出僅有一場動人心醉的《梁祝》。

各節目多有規劃青年席「成年禮金」專屬優惠，歡迎符合資格的青年們購票時多加利用，更多節目資訊與購票請上OPENTIX兩廳院生活售票網，最新節目動態請上FB或IG「高雄春天藝術節」或春藝官網查詢。

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