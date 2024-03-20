高雄市國樂團春藝三檔名家節目　新舊相融演譯國樂高深

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第二檔節目名家是邀請到獲得Red Bull 3Style 全球 DJ 大賽兩屆台灣總冠軍的DJ 丁培倫DinPei身兼導演身份，與製作團隊共同策劃設計的《虛實之間 CYBERCITY 2050》，將一反音樂會被動型態，由現場觀眾來決定劇情發展。 觀眾將不再是被動的旁觀者，而是演出的參與者，當演出進行到轉折點時，觀眾將面臨重要的決策：挑戰任務線、踏上探索之旅，或是拜訪神祕人物？互動式的劇情發展，每個選擇都將深刻地影響結果，將邀請在座觀眾一起參與這場前所未有的視覺、聽覺的盛宴，4/20將在高雄文化中心至德堂演出。
盛夏六月，位居臺灣南北兩端的臺北市立國樂團與高雄市國樂團雙城市國樂團闊別10年聯袂演出，由橫跨中西樂界的指揮-張宇安與活躍於國際舞台、最美的梁祝代言人小提琴家-夏小曹演奏雋永的動人旋律《梁祝》小提琴協奏曲。另外才貌雙全的琵琶演奏家趙怡然，用琴聲表現出英姿颯爽的《花木蘭》琵琶協奏曲，。南北兩樂團再次攜手共譜經典，且聽樂曲中盡訴彩蝶化羽之跫音，《蝶語雙城》音樂會兩樂團將在6/22於衛武營音樂廳演出僅有一場動人心醉的《梁祝》。
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