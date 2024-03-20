7-11、全家咖啡隱藏攻略！3招比買1送1更便宜　美式、拿鐵都能用

我是廣告 請繼續往下閱讀
7-11自3月20日至3月24日前，會員購買指定CITY系列飲品/飲料/冰品/啤酒/零食/糖果/冷凍品/健美機能/寵物食品 ，每滿222元折22元；或滿999元折110元。
可搭配咖啡「特大杯美式買2送2」、「特大杯拿鐵咖啡買2送1」優惠活動，可禮貌詢問店家是否開放紙本寄杯服務，換算下來最划算組合如下：
◾特大杯美式買2送2，一次購買20組，共計40杯，原價2400元、特價1090元，單杯原價60元、特價28元，4.8折
◾特大杯拿鐵買2送，一次購買8組，共計24杯，原價1680元、特價1010元，單杯原價70元、特價43元，5.2折
以上滿999元的組合，還可獲得好禮3選1兌換券1張，可選「綠璽牧場永續動福平飼蛋6入」、「舒潔棉柔抽取式衛生紙1串」、「2個三麗鷗系列櫻花環保袋」。
🟡全家寄包裹喝免費拿鐵
全家便利商店即起與中華郵政合作，以全台2,400多處i郵箱連結「全家店到店」物流服務，消費者只需至任一「全家」FamiPort機台操作，寄件後約3-5天可送達至i郵箱，收件人可憑簡訊取件碼，於3日內至指定i郵箱取件，只要輸入手機末3碼及簡訊6位數取件密碼，約10秒鐘就能快速領取包裹，3/20-4/16使用「全家店寄i郵箱」服務即可獲得Let‘s Café熱經典拿鐵（中杯）免費兌換券。
🟡超商領包裹有購物金、咖啡現折45元
全家即起至3月23日，到門市完成包裹取件，即贈送優惠券，每張小白單可優惠三選一，包括小杯熱單品拿鐵25元（原價70元）、15元小杯熱經典拿鐵（原價35元）、經典原味熱狗15元（原價35元）限量150萬組，每人單筆交易限贈5張，也就是說原價70元的單品熱拿鐵現折45元，只要25元銅板價格開喝。
7-11即起至3月31日領取包裹前，向店員主動報「OPENPOINT會員」，可領取5元購物抵用券，單筆交易最高上限獲得5組序號，領取5件包裹可獲得25元購物金，買咖啡時也可以折抵使用，再加上自帶杯折扣5元，買咖啡最高多省10元。