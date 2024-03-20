56歲男椰子塞直腸！北榮醫驚呼「肛門不是這樣用的」
一名56歲男子為尋求刺激，把長7.5公分、寬5.7公分、高5.5公分的椰子塞進肛門，因無法從外部取出，最後義大醫院醫師動用剖腹手術才把椰子抱出來。對於這樣的情況，北榮大腸直腸外科主治醫師黃聖捷接受《NOWnews今日新聞》電訪時直呼，「不要用錯誤的方式使用你的肛門」，但每一兩年總會碰上一個把異物弄進直腸的個案，相信未來還是會有人上門求助，呼籲民眾「千萬不要輕忽玩肛門的後果！」
記者林志怡／台北報導
黃聖捷指出，肛門的結構其實比大家想像得來得更複雜，有許多神經、肌肉在進行調控，任何環節出問題，都會導致排便出狀況，輕則排便不順、或是一有便意就要跑廁所，重則失禁需要終生仰賴人工肛門，「千萬不要用錯誤的方式使用你的肛門！」
不過，黃聖捷說，基本上每一兩年都會碰上一個從肛門塞異物進體內的個案，幾乎各式各樣的東西都看過，從情趣用品到玻璃瓶、易開罐、保齡球瓶，甚至樹枝、鋼筋都出現過，原因也是五花八門，比如不小心跌倒坐到、小學生拿東西戳人屁股，也有人說「這樣做才能大得出來」。
黃聖捷強調，這樣把異物塞入肛門的行為，有時候會造成傷口，需要很多補救措施才能救回來，民眾務必注意肛門是很脆弱、在生理上又至關重要的結構，也是很尊重的器官，對於有民眾通過情趣用品或各種物品尋求刺激，「講明白點，肛門不是拿來那樣用的！不建議這樣嘗試。」
此外，黃聖捷提到，有些人會說、要用異物刺激肛門才能排便，但治療便秘有很多方法，這樣的做法可能會造成不可逆的肛門括約肌損傷，民眾千萬不要隨意嘗試。