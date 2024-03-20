3個月暴瘦20公斤！竟是這裡長腫瘤 達文西手臂手術幫他12天出院
一名年約60歲男性，最近吞嚥困難，甚至無法進食，結果在3個月內暴瘦20公斤，到醫院看病，發現在胃與食道交界部位有鱗狀細胞癌，造成食道、胃阻塞，後來接受達文西手臂手術，術後2天即轉出加護病房，並於第12天出院；醫師說，腫瘤長在此部位，手術並不容易，透過達文西手臂輔助，才完成高難度任務。
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針對此病例，新竹台大分院生醫醫院竹北院區外科部主治醫師顏宏軒說，男子罹患胃食道交界鱗狀細胞癌，腫瘤大小約4公分，導致食道、胃阻塞，後來透過胸腔外科、消化外科的合作，為他進行達文西手臂輔助經橫膈裂孔食道腫瘤切除及淋巴廓清手術，術後第2天即移除呼吸管並轉出加護病房，且恢復相當順利，術後1週開始少量流質飲食，不久後即改為軟質飲食，並於術後第12天順利出院。
手術團隊成員、胸腔外科主任楊順貿表示，病人的腫瘤長在胃與食道交界處，以及食道中、下段的位置，若採傳統手術，必須在胸部、腹部開出很大的傷口，開刀的視野才會清楚，另內視鏡手術則礙於器械的靈活度，也不容易在這部位進行，因此採用達文西手臂來輔助，使醫師可以在狹隘的手術範圍中，保有手術視野及操作靈活度，完成微創、精準廓清的目標。
顏宏軒指出，自2023年3月起，新竹台大分院多專科胃、食道癌治療團隊已完成5例此手術，病人平均術後1.4天移除呼吸器，術後總住院天數為14日；他也說，在此之前，沒有其他醫院引進此技術，新竹台大分院針對此棘手病症組成團隊並提供多專科照護，期盼能提供患者更好的醫療品質。