恆春民謠音樂劇登上國際舞台　將赴美巡演

屏東縣政府自製的恆春民謠音樂劇場《半島風聲 相放伴》即將登上國際舞台。今年四月由屏東縣政府、駐紐約臺北經濟文化辦事處、文化部駐紐約臺北文化中心與密西根人文協會攜手臺美文化交流，恆春民謠傳藝師將赴美巡演兩場，傳唱百年的民謠文化輸出國際，讓世界看見臺灣，感受屏東恆春民謠的獨特魅力。
記者莊全成／屏東報導
屏東縣政府文化處表示，《半島風聲 相放伴》從2019年半島歌謠祭出發，獲得好口碑並於國內展開巡演，受到許多讚賞和支持。今年4月25日至5月2日，縣府率領民謠傳藝師訪美交流，兩場演出分別於4月27日在密西根州安娜堡市立圖書館城中館，4月30日在駐紐約臺北經濟文化辦事處舉行。這齣由老中青三代詮釋的半島故事與動人月琴歌聲，讓觀眾感動落淚，希望藉由訪美演出向世界展現臺灣最真實的文化生命力，不論是在美僑胞或是當地居民都能感受到來自臺灣土地的文化魅力。為美國觀眾特別準備活動宣傳的面紙小物。
臺北文化中心主任張惠君表示，5月適逢美國的亞裔傳統月，也是最容易吸引各界對於亞洲文化感興趣的時機。這次邀請民謠藝師團登上美國紐約和密西根的舞臺，以最在地的歌聲和故事，向美國主流社會推廣最具臺灣人文特色的民謠文化。
《半島風聲 相放伴》以「唱民謠的女人」為主題，將恆春在地的女性月琴傳人作為整齣戲的發展核心，透過屏東新世代創作者的視角，帶領觀眾看見恆春與滿州特殊的人文風俗與地景，老中青一起彈唱民謠，展現恆春民謠開枝散葉、世代傳承的特色。