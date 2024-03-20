張學友7年前北高開唱「門票也秒殺」　今62歲挑戰極限跌倒又確診

我是廣告 請繼續往下閱讀
張學友2017年舉辦「A CLASSIC TOUR學友‧經典」巡演，在台北小巨蛋開6個場次，隔年又回到原場地加唱6場，2019年再度於高雄巨蛋唱3場，當時門票一開賣都在3分鐘上下全數售罄，讓歌神不得不加場，盡量滿足所有粉絲對他的支持。
去年大馬舞台跌跤 認了登台前舊疾發作
不過這次「張學友60＋巡迴演唱會」全新巡演卻是小插曲不斷，去年8月13日的馬來西亞場次，張學友和管弦樂團合作〈只想一生跟你走〉，邊走邊唱的他，忽然腳步踉蹌，整個人重心不穩，重重跌倒在舞台上，但張學友沒有中斷演出，立刻用左手撐起身軀，站起來繼續表演，後台工作人員一度要衝上前攙扶。
張學友後來透露，自己從小患有耳水不平衡（梅尼爾氏症），幾乎每年都會發作一次，當晚開演前半小時就開始暈眩，所以跳舞只能做做樣子，本來要取消場次，「我衡量過究竟應不應該出場，看見大家已坐好等候，不可能讓大家又回去」，最後決定照常演出，要粉絲不用太擔心，十分敬業。
確診Covid-19 臨時取消上海3場演出
然而，今年3月8日，張學友本來要一連3天在上海開唱，主辦單位7日忽然宣布張學友身體不適，就診後被醫生告知必須停工靜養，因此不得不把演出取消，之後本人證實感染Covid-19陽性，所幸經過一個多星期的治療痊癒，他也向歌迷和團隊道歉、致謝，還重現招牌「一字馬」，證明自己體力沒有問題。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁
想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道