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張學友7年前北高開唱「門票也秒殺」　今62歲挑戰極限跌倒又確診

▲張學友7年前北高開唱門票也秒殺，今年62歲的他挑戰極限，歷經跌倒、確診，5月將重返台北小巨蛋。（圖／超級圓頂提供）
▲張學友7年前北高開唱門票也秒殺，今年62歲的他挑戰極限，歷經跌倒、確診，5月將重返台北小巨蛋。（圖／超級圓頂提供）

記者楊穎軒／綜合報導

香港歌神張學友去年6月展開第10套世界巡演「張學友60＋巡迴演唱會」，今（20）日正式宣布台灣6場場次，過去他來台開唱門票也都秒殺，而外界認為62歲的他寶刀未老，不過唱完破百場後，本月初突然取消上海3場演出，原因為身體不適，其實張學友8月就曾經在舞台上跌倒，事後本人坦承舊疾發作，令人擔心他是否能夠完成接下來的演出，親自寫下開唱紀錄。

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▲張學友日前在武漢開唱。（圖／環球音樂提供）
▲62歲張學友跑全新巡演，體力驚人。（圖／環球音樂提供）
7年前北高雙蛋開唱　門票3分鐘秒殺

張學友2017年舉辦「A CLASSIC TOUR學友‧經典」巡演，在台北小巨蛋開6個場次，隔年又回到原場地加唱6場，2019年再度於高雄巨蛋唱3場，當時門票一開賣都在3分鐘上下全數售罄，讓歌神不得不加場，盡量滿足所有粉絲對他的支持。

去年大馬舞台跌跤　認了登台前舊疾發作

不過這次「張學友60＋巡迴演唱會」全新巡演卻是小插曲不斷，去年8月13日的馬來西亞場次，張學友和管弦樂團合作〈只想一生跟你走〉，邊走邊唱的他，忽然腳步踉蹌，整個人重心不穩，重重跌倒在舞台上，但張學友沒有中斷演出，立刻用左手撐起身軀，站起來繼續表演，後台工作人員一度要衝上前攙扶。

▲▼張學友唱到一半跌坐舞台，全場爆出驚呼聲。（圖／翻攝自微博）
▲張學友馬來西亞演唱會，唱到一半跌坐舞台，全場爆出驚呼聲。（圖／微博）
張學友後來透露，自己從小患有耳水不平衡（梅尼爾氏症），幾乎每年都會發作一次，當晚開演前半小時就開始暈眩，所以跳舞只能做做樣子，本來要取消場次，「我衡量過究竟應不應該出場，看見大家已坐好等候，不可能讓大家又回去」，最後決定照常演出，要粉絲不用太擔心，十分敬業。

確診Covid-19　臨時取消上海3場演出

然而，今年3月8日，張學友本來要一連3天在上海開唱，主辦單位7日忽然宣布張學友身體不適，就診後被醫生告知必須停工靜養，因此不得不把演出取消，之後本人證實感染Covid-19陽性，所幸經過一個多星期的治療痊癒，他也向歌迷和團隊道歉、致謝，還重現招牌「一字馬」，證明自己體力沒有問題。

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