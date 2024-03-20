品「腸」人生！新住民傳授電鍋美食作法　在家就能吃美味料理

我是廣告 請繼續往下閱讀
此外，香港上海匯豐銀行發行的100元紙鈔是紅色的，俗稱「紅衫魚」，該銀行早年發行的500元紙鈔上印有水牛耕田的圖案，稱為「大牛」，而1千元紙鈔為金色的，面額較500元大，便有「金牛」的稱呼，當天參與活動的民眾對於紙鈔的別稱感到新鮮和有趣。
飲茶是香港最重要的飲食文化，何炳賢說，飲茶就是要一邊吃飯、一邊飲茶，細細品嚐人生。腸粉是香港飲茶文化的國民點心，因此教導大家以電鍋製作腸粉，在家便能享用美味港點。在墨西哥出生、美國長大，兩年前隨父母返臺定居的新二代鈺靜說：「我平時喜歡做菜，目前正在學習中式料理及水果雕刻，初次體驗DIY港式腸粉，覺得很有意思」。越南新住民翠玉也分享：「港式腸粉的內餡是油條、叉燒肉或蝦仁，並以麻醬及醬油作為佐料；我家鄉的腸粉會加魚露，並搭配小黃瓜、生菜或火腿一起食用。兩者雖然風味不同，但都很好吃」!
嘉義市服務站主任黃艷薰表示，何炳賢講師是移民署培訓的多元文化講師，經由他的分享，大家更瞭解港澳地區的人文歷史。移民署為推動多元文化與永續共好理念，自即日起至113年4月19日受理報名「113年新住民子女多元文化培育營-社會創新」活動，預計招收就讀高中(職)以上的在學新住民子女50名及國人子女10名，歡迎踴躍報名，一同加入永續種子人才的行列，相關資訊可上移民署全球資訊網查詢。