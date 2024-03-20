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品「腸」人生！新住民傳授電鍋美食作法　在家就能吃美味料理

▲越南新住民翠玉嘗試將剛出爐的腸粉包裹油條。（圖／移民署提供）
▲越南新住民翠玉嘗試將剛出爐的腸粉包裹油條。（圖／移民署提供）

國際中心賴正琳／綜合報導

移民署南區事務大隊嘉義市服務站辦理新住民家庭教育暨法令宣導活動，結合嘉義市政府警察局婦幼隊和嘉義市西區衛生所宣導最新法令資訊，同時邀請多元文化講師何炳賢和新住民朋友分享港澳人文及飲食文化，並傳授以電鍋製作港式腸粉的技巧，讓大家在家便能品「腸」道地美味。

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何炳賢分享，香港由香港島、九龍半島、新界，以及263個島嶼組成，面積約為4個臺北市大，人口約750萬人，流通的貨幣為港元，其中硬幣由香港政府發行，紙鈔由香港上海匯豐銀行、中國銀行(香港)及渣打銀行(香港)3家銀行發行。香港貨幣經歷許多變化，在日常生活中有各自的別稱，其中硬幣稱為「大餅」或「銀仔」，紙鈔則為「銀紙」。

▲講師何炳賢傳授大家如何以電鍋製作港式腸粉。（圖／移民署提供）
▲講師何炳賢傳授大家如何以電鍋製作港式腸粉。（圖／移民署提供）
此外，香港上海匯豐銀行發行的100元紙鈔是紅色的，俗稱「紅衫魚」，該銀行早年發行的500元紙鈔上印有水牛耕田的圖案，稱為「大牛」，而1千元紙鈔為金色的，面額較500元大，便有「金牛」的稱呼，當天參與活動的民眾對於紙鈔的別稱感到新鮮和有趣。

飲茶是香港最重要的飲食文化，何炳賢說，飲茶就是要一邊吃飯、一邊飲茶，細細品嚐人生。腸粉是香港飲茶文化的國民點心，因此教導大家以電鍋製作腸粉，在家便能享用美味港點。在墨西哥出生、美國長大，兩年前隨父母返臺定居的新二代鈺靜說：「我平時喜歡做菜，目前正在學習中式料理及水果雕刻，初次體驗DIY港式腸粉，覺得很有意思」。越南新住民翠玉也分享：「港式腸粉的內餡是油條、叉燒肉或蝦仁，並以麻醬及醬油作為佐料；我家鄉的腸粉會加魚露，並搭配小黃瓜、生菜或火腿一起食用。兩者雖然風味不同，但都很好吃」!

嘉義市服務站主任黃艷薰表示，何炳賢講師是移民署培訓的多元文化講師，經由他的分享，大家更瞭解港澳地區的人文歷史。移民署為推動多元文化與永續共好理念，自即日起至113年4月19日受理報名「113年新住民子女多元文化培育營-社會創新」活動，預計招收就讀高中(職)以上的在學新住民子女50名及國人子女10名，歡迎踴躍報名，一同加入永續種子人才的行列，相關資訊可上移民署全球資訊網查詢。

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