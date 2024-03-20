電價4月調漲勢在必行！「吃電怪獸」榜單全現形　台電曝解決辦法

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日常「吃電怪獸」現形！耗電量一次看
第一名：冷氣機－夏季霸主
平均使用功率900瓦，若以夏季每天使用3至5小時的情況下，一個月消耗135度電。
第二名：電暖爐－冬季霸主
平均消耗功率700瓦，若以每天晚上使用3小時計算，一個月需消耗63度電。
第三名：電熱水器－大家庭殺手
消耗功率為超級高的6000瓦，使用在洗澡前的單次加熱，一個月下來大概消耗60度電。若家庭人數更多，耗電量更為可觀。
第四名：熱水開飲機
平均使用功率大約為800瓦，每天使用2小時(指加熱的時間)，一個月下來要耗48度電。
第五名：電冰箱
平均消耗功率為130瓦，但因為必須24小時運轉，因此一個月使用下來大約消耗47度電。
第六名：除濕機
單次使用消耗功率285瓦，以多數家庭常態使用模式3個小時計算，一個月消耗26度電。
第七名：乾衣機
單次使用消耗功率1200瓦，若以每天使用20至30分鐘，一個月消耗12度電。
第八名：電鍋
單次消耗功率800瓦，以每次煮一次飯使用半個小時來計算，一個月使用下來大概消耗12度電。
第九名：微波爐
與烘碗機相同，都是會加熱的電器，只是微波爐單次消耗功率為1200瓦，使用則時間較短，一個月消耗也大約是6度電。
第十名：烘碗機
使用一次消耗功率大約是200瓦，若以每天常態使用1小時的情況計算，大概一個月會消耗6度電。
此外，台電電力粉絲團過去也曾整理「吃電小怪獸圖鑑」，主要分為穩定進攻型和低調隱藏型，其中上方表單中的電鍋、電熱水瓶、儲熱式電熱水器，皆被列為穩定進攻型，解決辦法則有「裝定時器，避免長時間保溫」，及選購能源效率1級的家電。
另一種低調隱藏型，雖然瞬間耗電量不如上述的電器，但默默累積下來也是一筆可觀的用量，包含像是電視機上盒、音響以及印表機等長期待機的家電，台電專家提供的解決辦法，則是建議改用有獨立開關插座，不使用時切掉獨立開關。