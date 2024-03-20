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張學友5度攻蛋倒數！看演唱會前「必知歌神5件事」　快看超狂紀錄

▲張學友即將在台灣開唱，《NOWnews今日新聞》整理了歌迷必知「歌神的5件事」。（圖／超級圓頂提供）
▲張學友即將在台灣開唱，《NOWnews今日新聞》整理了歌迷必知「歌神的5件事」。（圖／超級圓頂提供）

記者吳雨婕／綜合報導

張學友於今（20）日終於正式宣布將於今年5月31日起，一連兩周在台北小巨蛋舉行6場的「張學友60＋巡迴演唱會」，讓粉絲興奮不已，紛紛摩拳擦掌準備搶票。張學友此次來台已經是第5度攻蛋，雖然距離演唱會還有快3個月，《NOWnews今日新聞》特別整理了關於歌神的5件事，看看你是不是真的鐵粉吧！

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開唱締造紀錄　金氏世界紀錄保持人

在2010年時，張學友進行2年的「張學友1/2世紀世界巡迴演唱會」，之所以用「1/2世紀」命名，意指他已經年過五十，此系列巡演由張學友擔任演唱會藝術總監，並在2012年5月在香港結束，統計下來，該系列總觀眾人數超過280萬人次，打破他個人紀錄，並以12個月內觀眾總數2,048,553人次打破了金氏世界紀錄。

▲張學友宣布要在香港開唱。（圖／環球音樂提供）
▲張學友開唱締造過許多紀錄。（圖／環球音樂提供）
生涯累積39張專輯　音樂風格多變

張學友出道39年，音樂作品無數，無論是〈吻別〉、〈真愛〉、〈偷心〉等，至今依舊讓人琅琅上口，生涯累積目前為止，一共推出39張專輯，還有16張現場專輯、19張合輯，以及7張EP。張學友推出的第一張專輯是粵語專輯《Smile》，隨即在樂壇走紅，隔年推出的國語專輯《情無四歸》，以《愛慕》、《我已成年》，受到台灣歌迷的關注，且又因為音樂風格多變，有藍調、華爾滋、爵士等曲風。

華語唱片銷量稱冠　全球僅輸麥克傑克森

有著眾多音樂作品的張學友，也是台灣專輯銷量最高的歌手，光是專輯《吻別》在推出後的3年內在全球銷售就超過400萬張，專輯同名歌曲〈吻別〉更是直接霸佔音樂榜數月，可見其威力。如果以台灣銷量來看，《吻別》銷售了136萬張、《真愛新曲+精選》122萬張、《忘記你我做不到》有106萬張，至於《祝福》、《想和你去吹吹風》都高達91萬、82萬張銷售額。且張學友更靠著《真愛新曲+精選》、《過敏世界》、《擁有》3張專輯，以500萬張紀錄打敗瑪丹娜，僅輸給麥克傑克森。

▲張學友日前在武漢開唱。（圖／環球音樂提供）
▲張學友專輯銷量無人能敵，還打敗瑪丹娜。（圖／環球音樂提供）
只得過3次金曲獎　連2次敗給陳奕迅

已經是「歌神」的張學友，卻不是得過金曲獎數量作多的人，目前生涯僅拿到3座金曲獎，以歌曲〈吻別〉、〈祝福〉榮獲金曲獎「最佳年度歌曲」。在1998年時，張學友則是以專輯《想和你去吹吹風》專輯拿下第9屆金曲獎歌王寶座，隔年他以專輯《走過1999》，再度叩關歌王，沒想到最後則是由原住民歌手陳建年抱走獎項，大爆冷門。張學友後來有2次入圍金曲獎，恰巧都碰上陳奕迅，且兩次都輸給對方。

歌神也愛江蕙　同台飆歌〈家後〉

一直都以粵語、國語為主要演唱語種的張學友，實際上是江蕙的粉絲，他曾經在金曲獎上難得以台語演唱〈酒後的心聲〉，還約定願意下次與江蕙同台時，演唱經典歌曲〈家後〉，在江蕙的封麥演唱會上，竟然達成了這個約定，歌神與天后罕見同台，成為華語樂壇超強男女組合，經典同框的畫面也被收錄在江蕙的演唱會DVD裡。

▲張學友在澳門舉辦首場「張學友60+巡迴演唱會」。（圖／環球音樂提供）
▲▼張學友（上圖）曾與江蕙同框合唱〈家後〉。（圖／環球音樂提供、喜歡音樂提供）


▲▲江蕙演唱會DVD供不應求，粉絲紛紛留言跪求。（圖／喜歡音樂提供，2016.10.06）
 
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