唐禹哲認了2歲兒「想給家人空間」 26歲千金女友蘇小軒未婚當媽
以偶像劇《終極一班》、《花樣少年少女》走紅的39歲藝人唐禹哲，與前女友育有11歲私生子，近日與小13歲千金未婚妻蘇小軒，被爆出再度未婚生子，周刊直擊兩人帶著2歲小孩出遊，唐禹哲今（20）日大方認了第2個小孩，並以老虎圖案代稱2歲兒子。
記者羅凌筠／綜合報導
唐禹哲提到保護家人的心聲：「了解我的人都知道，其實我私底下習慣生活低調，不喜歡張揚，爭搶，不工作時候也不喜歡人多的地方，所以之前除了自己，也不是很希望我的任何家人因為我被注目，或公開去說，所以很多事情選擇不回應，想給家人空間和保護。」
接著他以老虎圖案代表兒子，宣告當爸爸的喜悅，「這樣的決定，也是兩面刃，但不管怎麼樣，都希望我身邊的每個人都能好，也努力成為更好的人，以後如果想看（老虎圖案），我們來跟大家分享，也希望大家祝福。」
台美混血的蘇小軒出道前是平面小模，曾經在電視劇《料理高校生》演出校花女主角，此外，她是台灣大金空調總代理、和泰興業董事的掌上明珠，拍過自家冷氣機廣告，身家超過200億元，為名符其實的白富美。
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