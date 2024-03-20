超直白！「霸龍」新視覺台中亮相 辜仲諒指盧秀燕：目標是總統
台中成棒隊獲中信銀行及台灣人壽冠名贊助，更名為「台中台壽霸龍成棒隊」，今舉行新視覺發表會。亞洲棒球總會長暨中華棒球協會理事長辜仲諒致詞時，直言他的目標是世界棒壘總會理事長，接著對盧秀燕說「您將來的目標是總統」，引起一陣笑聲。盧秀燕則稱辜是「被金融耽誤的棒球家、棒球先生」，如果人生可以自己選擇，應該會走棒球的路。
記者顏幸如／台中報導
2019年成立的台中成棒隊，目前有陽耀勳、張正偉等25名球員，今年獲中信銀及台灣人壽冠名贊助，更改隊名為「台中台壽霸龍成棒隊」。全新視覺記者會今（20）日在台中市政府舉行，世界棒球總會執行副會長、亞洲棒球總會長暨中華棒球協會理事長辜仲諒與台中市長盧秀燕、台灣人壽董事長鄭泰克、中信金控行政長高人傑、中信育樂董事長陳國恩等人，與穿著新球衣的球員一起亮相，共同見證榮耀時刻。
辜仲諒致詞時強調，他和盧秀燕都有使命感，自己選上了亞洲的理事長，成為世界總會當然的副理事長，「我將來的目標是世界棒球會的理事長」。接著他轉向盧秀燕說「您大概將來的目標是總統」，引起現場一陣大笑。他不慌不忙接著說，他們的共同目標都是為了台灣、希望台灣更好。會後受訪時，辜仲諒再次強調他當理事長的唯一目標，就是世界第一，非常希望台灣的棒球水準能提高「目前是第5，有很大空間需要努力」。
盧秀燕則稱讚辜仲諒是「被金融耽誤的棒球家」、「棒球先生」，很多成功人士可能基於對社會的使命感，站出來支持運動，辜仲諒卻是從小就熱愛棒球。她指如果人生可以自己選擇，相信有棒球魂的辜仲諒，會走棒球的路。她並感謝台灣人壽、中信金的冠名贊助，讓台中「世界棒球之都」的稱號真正名符其實。