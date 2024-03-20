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推動5G AIoT智慧化！中鋼開發AI技術於轉爐鋼渣5G智慧軌道運輸

▲中鋼公司開發AI技術應用於轉爐鋼渣5G智慧軌道運輸系統。(圖／中鋼公司提供)
▲中鋼公司開發AI技術應用於轉爐鋼渣5G智慧軌道運輸系統。(圖／中鋼公司提供)

記者黃守作／高雄報導

中鋼公司開發人工智慧(AI)技術，近期成功應用於轉爐鋼渣5G智慧軌道運輸系統建置，預估創造1年新台幣700萬元之降低成本之效益，將再持續擴大5G應用範圍，朝打造智慧精緻鋼廠目標邁進。

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▲中鋼公司開發AI技術應用於轉爐鋼渣5G智慧軌道運輸系統。(圖／記者黃守作攝)
▲中鋼公司開發AI技術應用於轉爐鋼渣5G智慧軌道運輸系統。(圖／記者黃守作攝)
中鋼公司總經理王錫欽表示，中鋼響應政府政策，積極推動5G AIoT智慧化應用，自110年開始導入5G無線專網，以廠內軌道運輸作為戶外驗證場域，逐步實踐5G訊號結合人工智慧物聯網之智慧製造目標，經2年多的技術驗證，開發的遠端接渣操控技術、渣桶狀態檢測技術，以及軌道行車輔助技術等3大關鍵AI技術，於近期成功應用於轉爐鋼渣5G智慧軌道運輸系統，不僅大幅提升鋼渣運輸的安全性，也因整體運輸效率提高、避免溢渣情況發生及減少設備維護成本，一年預計可節省新台幣700萬元。

王錫欽說，中鋼轉爐煉鋼製程，產出攝氏1000度的高溫轉爐石、脫硫渣等鋼渣副產品，並透過廠內軌道運送至室內渣場進行後續改質處理，其中的運輸作業包括渣桶接轉爐渣、鋼渣靜置冷卻、渣桶鐵路運輸與渣場置換空桶等程序，以往採用人力操控設備方式執行，存在渣車操作人員誤判導致之生產延誤、工安危害或設備損壞等風險。

近年來，中鋼積極推動數位轉型，將一貫化煉鋼製程全面導入智慧製造，以達到高效率、低成本、低碳排等生產效益，而自動化轉型為智慧化的過程中，AI模型優劣成敗與能否快速、穩定蒐集關鍵數據息息相關，乃與中華電信合作於鋼渣軌道運輸的戶外場域建置900公尺長的5G非獨立組網訊號，利用低時延無線網路通訊技術，蒐集關鍵影像及數據資料，為建置5G智慧軌道打下穩固基礎。

王錫欽指出，5G AIoT屬於通訊控制的重要新科技，面對全球鋼鐵市場競爭及未來碳中和的趨勢及挑戰，中鋼積極利用5G高速無線網路來建構高可靠度、高安全性的工控環境，並結合各式物聯網連結提高生產效率、穩定產品品質及強化場域安全，近期成功建置的5G智慧軌道運輸系統不僅創造1年新台幣700萬元之降本效益，也因串接更多生產製程數據，帶來鋼廠嶄新的生產作業型態，期能促使中鋼數位競爭力再進化升級。

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