推動5G AIoT智慧化！中鋼開發AI技術於轉爐鋼渣5G智慧軌道運輸

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王錫欽說，中鋼轉爐煉鋼製程，產出攝氏1000度的高溫轉爐石、脫硫渣等鋼渣副產品，並透過廠內軌道運送至室內渣場進行後續改質處理，其中的運輸作業包括渣桶接轉爐渣、鋼渣靜置冷卻、渣桶鐵路運輸與渣場置換空桶等程序，以往採用人力操控設備方式執行，存在渣車操作人員誤判導致之生產延誤、工安危害或設備損壞等風險。
近年來，中鋼積極推動數位轉型，將一貫化煉鋼製程全面導入智慧製造，以達到高效率、低成本、低碳排等生產效益，而自動化轉型為智慧化的過程中，AI模型優劣成敗與能否快速、穩定蒐集關鍵數據息息相關，乃與中華電信合作於鋼渣軌道運輸的戶外場域建置900公尺長的5G非獨立組網訊號，利用低時延無線網路通訊技術，蒐集關鍵影像及數據資料，為建置5G智慧軌道打下穩固基礎。
王錫欽指出，5G AIoT屬於通訊控制的重要新科技，面對全球鋼鐵市場競爭及未來碳中和的趨勢及挑戰，中鋼積極利用5G高速無線網路來建構高可靠度、高安全性的工控環境，並結合各式物聯網連結提高生產效率、穩定產品品質及強化場域安全，近期成功建置的5G智慧軌道運輸系統不僅創造1年新台幣700萬元之降本效益，也因串接更多生產製程數據，帶來鋼廠嶄新的生產作業型態，期能促使中鋼數位競爭力再進化升級。