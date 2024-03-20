00939、00940挹注！華銀保管業務將躍第二 總座示警小心進場時機
華南金控今（20）日舉行法人說明會，由於近期兩檔熱門高股息ETF包括統一台灣高息動能（00939）及元大台灣價值高息（00940）募集金額超過2千億元，華南銀行也是他們的保管銀行，也讓華銀保管業務有望超車玉山銀行，躍居國銀第二大。不過，對於ETF熱潮，華南金總經理李耀卿也示警，從基本面供需來看，基金一檔檔募，供給固定，需求一直膨脹，價格就會被推升，投資人要很小心進場的時機，尤其是被動式的，又過度集中，助漲也助跌，投資人要特別小心的。
記者顏真真／台北報導
隨著00939，000940高股息ETF募集火熱，總規模達2200億元，搶進「高股息ETF」也快變全民運動，而基金保管銀行也有望因而受益。截至去年底，本國銀行保管銀行規模以中信銀行逾1兆元居冠，其次是玉山銀行9000多萬元，華南銀行7000多萬元排第三，不過，若加上近期最熱的兩檔ETF00939、00940後，華南銀行基金保管規模有機會超車玉山銀行，成為國銀第2名。
此外，因為基金含有一筆內扣的保管費，也有望挹注華銀手續費收入。華銀副總經理李宗賢說明，基金保管業務確實會增加手續費收入，很高興能為投資人服務，有人潮的地方就會有錢潮，隨著ETF掀起全民投資運動，也啟發各世代投資理財觀念，對台灣社會來說是很好的事情。
不過，面對國內這波ETF熱潮，華南金總經理李耀卿也提醒，從供給跟需求角度來看，這些多檔ETF，標的就是那些，供給固定，需求卻一直膨脹，價格就會被推升，投資人要很小心進場的時機，尤其金融機構非常重視「集中度風險」，這些集中在高股息ETF，價格波動大，又是被動式的，助漲也助跌，這也是投資人要注意小心的。由於目前ETF都是用歷史報酬推估，若買在高點，報酬率、收益率也可能被壓縮。