北捷曝「未來車廂」模樣！6大亮點搶先看 通勤族驚呼：等不及了
台灣雙北首都圈人口近700萬人，為了疏運大量的通勤族，台北捷運的重要性自然不言而喻。今（20）日北捷官方突然公開，台北捷運「未來車廂」模樣，更指出最直觀的6大亮點，預覽圖曝光也讓許多通勤族直呼：「等不及了」。
記者潘毅／綜合報導
台北捷運今（20）日在官方臉書上發文分享：「拿到一個令人振奮的消息，迫不及待要與大家分享，台北捷運未來將引進『韓國樂鐵電聯車』」，隨後公布了車廂預覽圖，主要六大亮點包含「全車廂一字型座椅，乘車空間更寬敞」、「增大車門退縮區」、「1、6節車廂配置寬敞無障礙空間」、「車側玻璃一片式設計」、「增設軸流風扇」、「車間通道增加照明」。
台北捷運也表示，這輛全新的電聯車廂，兼顧了順暢動線、舒適內裝及安全乘坐，提供更寬敞、舒適的乘車環境，將有效紓解擁擠度，能為乘客帶來更加便捷、舒適的乘車體驗，而在3月22日前，都能在南港展覽館「2024智慧城市展」先睹為快。
不少通勤族看到這個消息後，紛紛大讚並給予建議「趕緊上路！等不及了」、「不錯喔，現在的有點大聲」、「北捷將首度使用韓國車了嗎」、「天花板中間應該要增加一排扶手」、「希望可以盡快補上淡水北投這段不足的列車」。