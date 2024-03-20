韓國「白狗狗拿刀」因韓韶禧爆紅！韓媒揭人氣迷因真相：非合成
韓國人氣女星韓韶禧最近和男星柳俊烈的戀情曝光引起熱議，期間韓韶禧疑似為了回應網友「無縫接軌」的質疑，在IG限時動態中附上一張「萌犬拿刀」的圖片還寫著「真有趣」，這張可愛逗趣又充滿霸氣的迷因一時間掀起韓國網友瘋傳，而韓媒也追溯原圖找到高人氣狗狗的主人，對方還笑稱小狗「강쇠」怎麼突然變成大明星了。
國際中心楊智傑／綜合報導
這張迷因圖在韓國論壇爆紅，根據韓媒報導，這隻名叫「강쇠」的小狗主人A某在2020年8月於社群平台上貼出照片，當時狗狗拿著玩具刀的畫面就已經讓不少網友覺得幽默逗趣而瘋狂轉發，主人A某和「강쇠」的故事這次又因為韓韶禧的事情再次受大批網友關注。
報導指出，主人稱「강쇠」最近增加了很多粉絲，甚至遇到了公寓鄰居，對方還會向他要原版照片。主人A某表示，當時會拍攝這張照片的原因，是正值韓國的農曆新年假期，家人和親戚都在忙碌，但狗狗「강쇠」卻靜靜地坐在原地，於是開玩笑地把遙控器放在牠旁邊，沒想到「강쇠」還是不為所動，接著才試試看拿一旁的玩具小刀來製造「反差感」，這張轟動韓國網路的迷因圖片才就此誕生。
主人A某受訪時笑稱，「강쇠」是一只非常有魅力的狗狗，「我就知道牠總有一天會紅！」，同時也提到自己在2009年就收養了流浪的牠，如今「강쇠」已經15歲了，彼此就像家人一般生活，「總有一天我們會離開這個世界，但至少我們會一起走到最後。」