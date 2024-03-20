韓韶禧又丟代言！「大勢女星認證」品牌不續約 粉絲猜測是這原因
韓韶禧公開認愛柳俊烈，因先槓上柳俊烈前女友惠利後又道歉，使她形象重創，儘管已經解釋並沒有介入柳俊烈前一段感情，但仍無法挽救其名聲。近期，適逢韓韶禧2個代言品牌合約相繼到期，除其中一個銀行代言已經找好新的代言人之外，今（20）日又傳出以多次續約聞名且有「大勢女星認證」的燒酒品牌也不和韓韶禧續約，引發粉絲們不少討論。有粉絲猜測，由於韓韶禧在這波認愛中，在IG上貼出一隻「小狗拿刀」公開叫板惠利的關係，因此重挫形象。
記者張一笙／綜合報導
根據韓國媒體《體育京鄉》報導，韓韶禧在去年接下的燒酒品牌代言已於3月初到期，這個燒酒品牌過去以多次續約出名，鮮少僅簽一年就不續約的狀況。有知情人士表示該品牌「還沒確定下一位代言人」，同時也是時隔8年首次出現只簽1年的代言人。
去年3月，韓韶禧接替BLACKPINK的Jennie，成為該燒酒品牌的新代言人，有趣的是，韓韶禧曾於去年1月在IG上傳自己喝酒醉倒路邊呈現大字形的影片，並宣布要戒酒，未料被廣告公司相中，短短1個半月就宣布解除「禁酒令」，並為燒酒品牌代言。
由於燒酒與韓國人日常生活息息相關，因此能夠代言燒酒品牌通常代表被認證為「大勢女星」，申敏兒、李孝利、秀智、IU、李英愛、Jennie等人都先後為不同廠牌的燒酒做代言，因此在《夫妻的世界》演活「最強小三呂多景」的韓韶禧，在戲劇邀約不斷躍升大勢女星的情況下，順勢接下燒酒代言，等同韓國廣告業認證她為「大勢女星」之一。
知情人士表示，韓韶禧在這次的事件中形象一定大受影響：「廣告界本來就相較敏感，形象就是一切。」《體育首爾》也表示，戀愛是自由的，但形象一向是「灑脫大方」的韓韶禧，在這次因為發出「小狗拿刀」的照片回擊惠利，因此人品才被廣告商質疑。
目前，韓韶禧不但未獲代言3年的銀行續約，也未獲知名燒酒品牌續約，接連丟失2個大型品牌代言，就連韓國二手車交易平台Heydealer也關閉了自家YouTube頻道上有關韓韶禧的宣傳影片留言，知情人士表示：「韓韶禧現在正在面臨一個很糟的狀況。」
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