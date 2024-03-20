杏輝子公司董座涉洩重大內線！親友炒股獲利 董座與子女遭搜索
藥品製造商杏輝醫藥集團旗下子公司「杏國新藥股份有限公司」（4192）在2022年間先是發佈新藥研發進度的利多重訊，4天後改口發布要減資的利空訊息，導致杏國股價上下波動。檢調獲報，李姓董事長、副董事長及發言人等8人，涉嫌將訊息外洩，讓各方親友分別獲利、避損數十萬元。台北地檢署今（20）日指揮調查局台北市調查處兵分10路搜索，約談8人，全案朝證券交易法之內線交易罪嫌偵辦。
記者孫唯容／綜合報導
根據杏輝醫藥官網，杏輝醫藥來自宜蘭，以資本一千萬起家，林姓董事長身兼杏輝與子公司杏國的董事長，兒子則任副董事長，女兒曾任公司發言人。
回顧事發經過，2022年4月7日盤後，子公司杏國發布重大訊息，公告研發中的胰臟癌新藥SB05PC (EndoTAG-1)，通過美國食藥局准予執行第三期人體臨床試驗，前景可期的利多消息僅維持4天，過了一個周末，杏國又在4月11日上午發布重訊，董事會決議，擬辦理減資以彌補虧損，減資6億5466萬元。
檢調獲報，從利多轉變成利空，杏國的股票交易量有可疑變化，經比對分析，與有機會事先得知訊息的公司內部人相關，調查懷疑是林姓董事長與子女將應保密的重訊提前外洩，讓親友得以買賣股票獲利或避損。
檢調今天依涉犯《證券交易法》等罪嫌，搜索林姓董事長等人辦公室與住家共10處，並約談相關涉案被告8人，釐清重訊提前外洩的經過，以及相關親友的實際獲利情形。