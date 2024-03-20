湖中驚見「外星卵囊」！居民陷恐慌 專家笑了：牠比恐龍還早住這
湖中出現像極了「外星卵囊」的不明物體，讓當地居民聞風喪膽！日前美國奧克拉荷馬州當地的水庫中，就被泛舟民眾發現這個物體，相關單位也接獲通報，不過專家看完照片後，卻笑著打包票，表示這個物體沒有危險性，甚至比恐龍還要早住在地球上。
記者潘毅／綜合報導
奧克拉荷馬州野生動物保護部（ODWC）日前在臉書上發文分享，近期有當地民眾前往麥基溪水庫（McGee Creek Reservoir）進行泛舟活動，途中卻在水裡的樹枝上，發現了好幾顆像是「外星卵囊」的不明物體，看起來像是果凍，但其實質地卻相當堅硬，民眾因為從未看過這種物體，便決定通報相關單位。
對此，動物保護部隨即出面科普，這個不明物體，其實是名為苔蘚蟲（bryozoans）的生物，為外肛動物門，誕生於好幾億年之前的奧陶紀，出現時期甚至比恐龍還要早，現存還有高達6000多種品種，淡水、海水中都能看到牠們的蹤跡。
苔蘚蟲的出現對於湖泊來說，可以說是一個好現象，因為他們喜歡生活在較潔淨、富含藻類、溶氧量充足的地方，以過濾水中微粒為食生存著。至於為何牠會看起來像是「外星生物卵囊」？其實每一顆看起來像是卵囊的物體，都是好幾千隻苔蘚蟲個體所組成的。因此野生動物保護部也笑著打包票：「這些微生物是原生種，對人類或野生動物來說都沒有危險」。