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足協積欠國腳案　立委黃國昌轟體育署署長鄭世忠：自己徹查自己

▲足協積欠國腳案，體育署署長鄭世忠挨轟。(圖／資料照，體育署提供)
▲足協積欠國腳案，體育署署長鄭世忠挨轟。(圖／資料照，體育署提供)

NOWNEWS/綜合報導

民眾黨立委黃國昌日前在立法院教育及文化委員會揭露足協積欠國腳2022年的比賽費用和獎金。黃國昌痛批，「足協對不起辛苦的國腳以外，竟還出現球員們根本沒收到錢，卻收到足協的扣繳憑單之情況，非常可惡！」

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針對此涉及不法的情事，雖然體育署有承諾要「徹查」，然而黃國昌表示，「很難相信「鄭世忠署長」要查「前足協秘書長鄭世忠」任內的弊案，可以查出什麼結果。」

對此，足協今也發出新聞稿回應，「行政院副院長鄭文燦於111年11月8日接任足球協會理事長，同年12月30日提出書面辭呈，並於112年1月9日經理事會同意通過；體育署署長鄭世忠則是在111年11月28日經理事會通過擔任本會秘書長，並於112年1月9日理事會隨鄭文燦理事長提出辭呈，但經理事會慰留協助選舉事務，嗣於2月2日向本會代理理事長辭職。」

足協表示，「有關球員收到111年扣繳憑單，是由本會在112年2月6日報稅截止日傳送國稅局，並非在鄭文燦前理事長任內發生。且在會務處理上，理事長未親自經手單據核銷，是由秘書長覆核單據正確性。單據核銷後，由財務長整理清單上網報稅。足協在此為稅務行政疏失以及未能即時付款向所有球員們致歉，本會也將於4月底前向國稅局完成稅務更正。」

▲｢國腳為台爭光卻被欠款不還!｣黃國昌瞠目結舌 足協：今年優先償還。（圖／NOWnews資料照）
▲｢國腳為台爭光卻被欠款不還!｣黃國昌瞠目結舌 足協：今年優先償還。（圖／NOWnews資料照）
針對目前的多項爭議，足協聲明，必將一肩扛起所有責任。發送出賽球員出場費與激勵獎金的決定，是在108年1月10日足協理事會所決定，並非是鄭文燦前理事長任內的決定。111年12月，中華男足對泰國國際友誼賽時，足協因累積債務導致已無現金流可支應出場費及激勵獎金等相關費用。

足協也承諾，將會針對111年國男泰國移訓暨友誼賽、五人制男子潛力培訓隊賽前國內集訓暨科威特參加2022五人制亞洲盃決賽、企甲聯賽年度個人及團體獎項獎金、木蘭聯賽年度個人及團體獎項獎金、台乙聯賽個人及團體獎項獎金、訓練中心計畫、講習講師費、會議出席費、各賽事工作費，於兩週內匯款。

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