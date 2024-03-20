王碩瀚「狂喝8杯汽水」身體產生奇妙變化 名導：全智賢喝1次就OK
電影《（真）新的一天》劇組今（20）日重返高雄重點拍攝地果貿社區，導演陳宏一率王碩瀚、虹茜、邱志宇出席宣傳；回憶起2022年拍攝1個月的時光，王碩瀚難忘導演要他狂喝8杯汽水，直呼喝到快吐、狂打嗝，一直上廁所，結果整段戲都沒被導演剪進正片！導演陳宏一解釋真的拍了太多素材，還笑虧王碩瀚：「當初全智賢和彭于晏的汽水廣告也是我拍的，人家全智賢喝一次就OK了呀！」
記者黃雅琪／高雄報導
《（真）新的一天》劇情描述：翹家少女「真真」（虹茜 飾）最羨慕「金魚的記憶力只有7秒」，努力甩開包袱、活在當下。當她邂逅了陽光便利店員「尚」（王碩瀚 飾）與事業有成的大老闆趙子傑（李銘忠 飾）展開一段瘋狂「3人行」時，卻因為一聲意外槍響，不僅揭露她不堪回首的過去，更對3人曖昧關係發生翻天覆地的影響。
李銘忠、王碩瀚與虹茜在《（真）新的一天》片中挑戰「三人行」床戲，展現毫無界限的專業演出，王碩瀚坦言前輩魅力無窮：「銘忠哥很有魅力，但好像真的沒有被電到！」虹茜則笑說：「銘忠哥太有爸爸感，不會有放電的感覺啦！」
在高雄拍攝期間又吃又喝，但王碩瀚說因為早睡早起作息規律的關係，最後沒變胖還變瘦了！而且拍戲時很緊湊、壓力很大，王碩瀚回飯店都會放音樂，把自己拉回現實：「我每天都要進入角色，我不是會去吃東西放鬆自己的人，但現在想起來，那段時間對我來說有好有壞。」
邱志宇與王碩瀚拍攝期間不忘抽空放鬆，兩人一起騎車去中山大學看夕陽，走了一個「情侶約會」行程，令現場媒體聽了直呼：「好浪漫喔！」王碩瀚殺青後瞬間抽離角色情緒：「我馬上去把頭髮染成金色，迎向全新的一天！」反觀虹茜則花了2、3個月才走出來：「這個角色是很不一樣的，比較沒有後顧之憂，因為我是做事情是會想很多的類型，跟我很不一樣。」《（真）新的一天》3月22日全台上映。
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