全球電競PC重回成長態勢　電競顯示器連2年成長

全球電競PC在2023年的出貨量遭遇了與整體PC市場相同的命運，全年電競類PC出貨量年減13.2%，降至4400萬台。然而，根據IDC（國際數據資訊）最新「全球電競季度追蹤報告」研究顯示，電競顯示器卻能逆勢而上，因為較低的價格有助於推動銷量，使電競顯示器在2023年成長了20.3%。IDC預測2024 年電競PC將小幅成長1%，筆記型電腦將是主要驅動力。電競顯示器將繼續保持成長態勢，2024年將達到2220萬台，成長13.6%。
記者許家禎／台北報導
IDC研究經理Jitesh Ubrani表示，雖然全球經濟仍在掙扎中，但由於需求的持續增加，電競PC的出貨量一直比較活躍。最重要的是，受到似乎受經濟影響較小的高階買家之推動，高階市場一直保持強勁，並且在未來幾年將繼續保持成長，因此價格呈上升趨勢。
IDC研究經理Jay Chou則表示，在2022年出現衰退之後，電競顯示器的出貨出現了顯著復甦。價格約為300美元的電競顯示器是PC電競體驗中不可或缺且成本效益高的一部分。不斷下降的價格和持續的創新導致刷新率超過165Hz（赫茲）、反應時間為1毫秒或更短以及更高解析度（1440P或更高）等規格得到廣泛採用。有鑑於這些改進，電競顯示器預計將繼續超過電競PC的成長。
IDC預測2024年後電競市場將進一步成長，同時2028年PC銷售量將達到5200 萬台，顯示器同期將達到2960萬台。此外，預計電競顯示器的價格將逐年下降，而電競PC的價格則將上漲，隨著筆記型電腦和高階GPU獲得更大的吸引力，電競PC平均售價將上升至1,101美元。