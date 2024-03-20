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華南金今年股利可期？總座：配發率朝過去平均發放水準

▲華南金控今（20）日舉行2023年第4季法人說明會，也針對今年股利政策進行說明。（圖／華南金提供）
▲華南金控今（20）日舉行2023年第4季法人說明會，也針對今年股利政策進行說明。（圖／華南金提供）

記者顏真真／台北報導

華南金控今（20）日舉行法人說明會，由於去（2023）年稅後賺216.18億元創歷史新高，法人也關注今年股利發放政策，華南金總經理李耀卿指出，希望採「穩定股利」政策，配發率會朝過去平均發放水準，過去平均有8成多、也有7成多。至於去年股票股利掛零，會顧及小股東心聲，在綜合考量後，在4月董事會盡量爭取。

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儘管2023年金融市場依然動盪，華南金控與子公司華南銀行全年獲利雙雙突破200億元，再攀高峰，2023年稅後淨利216.18億元，年成長24.9%，每股稅後盈餘（EPS）1.58元，稅後股東權益報酬率（ROE）11.01%、資產報酬率（ROA）0.58%，淨值回升至2078億元，年增12.4%，獲利及業務動能持續穩健擴增。

至於華南金子公司華南銀行2023年得益於金融商品投資獲利大幅增加，稅後淨利200.51億元，年成長20%，EPS為2.05元，ROE為9.30%、ROA為0.55%，占集團獲利貢獻89%，資產品質亦維持良好水準，逾放比率0.15%，備抵呆帳覆蓋率846.33%。

另一子公司華南永昌證券2023年核心業務包括經紀、承銷、自營收益均有成長，加上股利收入同步挹注，稅後淨利15.06億元，年增36.0%，EPS為2.30元。經紀業務市占率2.88%，融資餘額市占率4.92%，皆位居同業排名第9名。

華南產險也擺脫2022年大型商業火險賠案影響，同時資金運用收益大幅成長48.5%，2023年稅後淨利9.16億元，年增1倍，EPS為 4.58元，全年簽單保費總收入132.47億元，持續刷新歷年新高，市占率5.43%，同業排名第6名。

展望2024年，華南金將持續未來3年獲利提升計畫，加強資本使用效率管理、提升EPS排名、推動集團數位轉型「匯流加值資訊、強化綜效服務、偕伴客戶歷程」、運用創新科技金融商品與服務，朝ABC+S（AI&Automation、BigData、Cloud、Security）4大方向發展，強化營運效能及競爭優勢，以創造更好的股東權益報酬，朝永續經營的優質金融機構目標邁進。

華南銀行也預計在第2季前開辦高資產業務，將透過精緻化的尊榮服務，目標成為高資產客戶的全方位財務管家；財富管理業務也會以客戶需求為出發點，藉由專業規劃顧問團隊，打造退休專業領導品牌形象。華南永昌證券則將全力推展自行開發的「華南e指沖」APP，提供更完善的交易環境。

另外，由於華南金去年調整股利政策，每股配發現金股息0.59元，股票股利則是2007年來首度掛零，投資人關注今年股利發放政策，華南金總經理李耀卿說，華南金希望配發給股東的股利，能夠穩定成長，採穩定股利政策，雖然去年賺很多，股利要不要發高一點甚至超額，還要考量子公司營運需求，不希望一下調很高。

至於現金股利及股票股利比例，李耀卿說，會綜合考量小股東需求、公司業務成長、金控手中所剩資金，如果還要借錢發股利，對公司財務營運也不太好，因此，會綜合考量後，在4月提報董事會，並會盡量去爭取，配發率會朝過去平均發放水準，盡量朝過去平均水準來配發，過去平均有超過8成，也有7成多。

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