謝和弦愛妻挺9月肚熱舞！抖出「愛的結晶」 嬰兒頭卡恥骨極不適
被譽為「最美孕婦」陳緗妮（莉婭）挺著36周的孕肚，推出最新孕婦單曲〈只要有你和我〉，沉浸在幸福之中的她，特別邀來老公謝和弦（阿扣）跨刀合作再度產下「愛的結晶」。夫妻倆的第二胎寶貝女兒「謝音芙」卸貨倒數中，陳緗妮便挺著孕肚在身依舊敬業上工，還賣力練舞，而她也分享懷這胎時，因為嬰兒的頭剛好卡在恥骨的位置，讓她極為不適。
記者吳雨婕／綜合報導
陳緗妮挺著36週的大肚子賣力舞蹈，堪稱是「地表最強孕婦」，練舞時是否有身體不適？她透露，這一胎的寶寶比上一胎同一時期還要多大概300克，「照超音波的時候醫生說嬰兒的頭剛好壓在我恥骨的位置，所以我應該會很痛不舒服。練舞的時候怕她下降太快，所以有用托腹帶托著支撐」，當下只顧著敬業不嫌累，因為練舞時很專注，沒有什麼太大感覺，練完舞才覺得肌肉酸痛，導致走路時恥骨位置被壓迫到不舒服。
〈只要有你和我〉詞曲是謝和弦15年前的創作，當時剛出道不久的阿扣每天埋首錄音室練習寫歌，嘗試寫了多首給女歌手演唱的歌曲，只可惜沒有任何一首歌曲被相中、沒有機會被曝光，如今2024這首創作終於出土，並由愛妻來歌唱詮釋，她洋溢著笑容：「這次從練唱到錄音都是跟女兒和先生一起，一開始是老公彈吉他伴奏幫我練唱，女兒也會跟著一起唱，還會擺動律動跳舞。進錄音室也是一家人一起，腦袋畫面是幸福快樂的氛圍。」
陳緗妮談到卸貨倒數是否會緊張？她對著肚子溫柔喊話：「希望寶寶在我們最後一個工作行程之後再來報到，也就是3月21日剛好阿扣的演出日以後，希望她是牡羊寶寶。」至於產後最想做的一件事情？她把工作擺在第一：「生產完最想做的大概就是對於我自己的工作計畫，每個階段我都有給自己設定要完成的目標，也希望我自己能夠家庭、工作同時兼顧。有些事年輕時候不做，老了就做不動了，要趁自己還有餘力的時候努力衝刺。」
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁 想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道