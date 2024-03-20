318未竟之功民眾黨做？吳崢狠酸：318從不包括重啟服貿
太陽花學運日前滿十週年，而因學運嶄露頭角的柯文哲、黃國昌未出席當晚太陽花活動遭炮轟，對此民眾黨發言人吳怡萱反擊，民進黨《兩岸協議監督條例》，既然民進黨做不到，「未竟之功由民眾黨來做」。讓民進黨發言人吳崢表示，聽到真的是無比困惑，強調318的精神與未竟之功，從不包括重啟服貿、與韓國瑜眉來眼去，更不包括派幹部赴中參加統戰平台，「不要胡亂冒用318之名，卻行傷害318歷史成果之事。」
記者陳威叡／台北報導
對於吳怡萱稱「318的未竟之功，要由民眾黨來做」，吳崢坦言聽了真是讓人感到滿頭問號、無比困惑，這代表民眾黨支持318運動嗎？而318最重要的精神是什麼？當然是「退回服貿」。拒絕中國統戰，拒絕中國把台灣吞併到中國的經濟框架，守護台灣經濟與政治的獨立，這就是318運動最重要的內涵。
吳崢說，318的精神、318的未竟之功，從來不包括意圖重啟服貿，回頭擁抱中國；也不包括和走進中聯辦的韓國瑜眉來眼去；更不包括，民眾黨甚至去年派幹部到中國參加統戰平台海峽論壇。
吳崢指出，318運動十週年，民間有許多的回顧座談，政府也整理了十年來台灣擺脫對中國依賴、走向世界的經濟成果。希望民眾黨能好好去聽聽看看。
最後吳崢說，民眾黨如果要談318，請先搞清楚318的歷史意義，說清楚到底支不支持重啟服貿？「不要胡亂冒用318之名，卻行傷害318歷史成果之事。」