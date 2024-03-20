LOL／PCS春季季後賽開打！「最新戰積、賽程、賽制、隊伍」一次看

新北國王「向林書豪道歉」！承擔15萬罰款　稱球團和球員都不知情

▲新北國王籃球隊今（20）日發佈3點聲明，強調林書豪禁藥事件是團隊疏失，並且鄭重向林書豪及PLG聯盟道歉，並將幫林書豪承擔15萬元罰款。（圖／新北國王提供）
▲新北國王籃球隊今（20）日發佈3點聲明，強調林書豪禁藥事件是團隊疏失，並且鄭重向林書豪及PLG聯盟道歉，並將幫林書豪承擔15萬元罰款。（圖／新北國王提供）

記者黃建霖/綜合報導

P. LEAGUE+聯盟昨天裁罰新北國王華裔球星林書豪因為使用爭議的「靜脈雷射」治療，因此將其禁賽5場。新北國王籃球隊今（20）日發佈聲明，稱球隊及球員皆不知情此為違反WADA（世界運動禁藥管理機構）規定之療法，導致此次爭議及林書豪受到懲處、甚至影響其名聲與權益，新北國王除鄭重道歉外，也將主動承擔聯盟對林書豪的15萬元罰款。

我是廣告 請繼續往下閱讀
林書豪19日傳出因為到診所治療足底筋膜炎，使用「靜脈雷射」治療，沒想到誤觸禁藥規定，球團已經承認是「醫療疏失」。根據PLG聯盟表示，林書豪將因此被禁賽5場、罰款15萬

新北國王球團今天表示，因團隊疏失導致此次爭議，再次鄭重向因此受影響的球員林書豪、P. LEAGUE+聯盟，以及支持新北國王籃球隊與關心台灣體育的社會大眾道歉。並指出「球隊安排林書豪進行靜脈雷射（ILIB）療法之當下，球隊及球員皆不知情此為違反WADA（世界運動禁藥管理機構）規定之療法」，導致此次爭議及後續球員受到懲處，甚至影響其名聲與權益，新北國王除鄭重道歉外，也將主動承擔聯盟公告針對球員之罰款新台幣15萬元整

依據WADA所公佈的禁止清單（PROHIBITED LIST），靜脈雷射屬於「M1.3透過物理或化學方法對血液或血液成分進行任何形式的血管內操作」，為運動員任何時候（賽內及賽外）都禁止使用之方法。

國王隊稱對此裁罰虛心接受；但也強調球隊在任何時候絕不會允許旗下球員接觸違禁品，安排此次療程目的僅為協助傷勢恢復，並無任何增強運動表現之意圖，且完全沒有使用任何WADA禁用的物質，此次事件中不存在任何使用禁藥疑慮。

另外，國王也表示，這次事件是球隊方知識與觀念不足造成之嚴重疏失，近期將安排專業人士講座為新北國王全體人員加強教育訓練，並且在未來任何球隊安排之醫療行為，嚴格審視合作醫師是否具備運動醫療專業認證，尋求正確的運動醫療合作。

更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁  

橘爸唬籃／林書豪和國王「禁藥」風波　嚴重者斷送生涯、不可不慎

林書豪陷禁藥風波！中信兄弟艾里歐曾因「吸大麻」遭中職永不錄用

PLG／林書豪「禁賽5場」、罰款15萬！將因此失去競爭年度MVP資格

獨／林書豪使用「靜脈雷射」確定違反禁藥！最重將被PLG永不錄用

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞