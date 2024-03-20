新北國王「向林書豪道歉」！承擔15萬罰款　稱球團和球員都不知情

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新北國王球團今天表示，因團隊疏失導致此次爭議，再次鄭重向因此受影響的球員林書豪、P. LEAGUE+聯盟，以及支持新北國王籃球隊與關心台灣體育的社會大眾道歉。並指出「球隊安排林書豪進行靜脈雷射（ILIB）療法之當下，球隊及球員皆不知情此為違反WADA（世界運動禁藥管理機構）規定之療法」，導致此次爭議及後續球員受到懲處，甚至影響其名聲與權益，新北國王除鄭重道歉外，也將主動承擔聯盟公告針對球員之罰款新台幣15萬元整。
依據WADA所公佈的禁止清單（PROHIBITED LIST），靜脈雷射屬於「M1.3透過物理或化學方法對血液或血液成分進行任何形式的血管內操作」，為運動員任何時候（賽內及賽外）都禁止使用之方法。
國王隊稱對此裁罰虛心接受；但也強調球隊在任何時候絕不會允許旗下球員接觸違禁品，安排此次療程目的僅為協助傷勢恢復，並無任何增強運動表現之意圖，且完全沒有使用任何WADA禁用的物質，此次事件中不存在任何使用禁藥疑慮。
另外，國王也表示，這次事件是球隊方知識與觀念不足造成之嚴重疏失，近期將安排專業人士講座為新北國王全體人員加強教育訓練，並且在未來任何球隊安排之醫療行為，嚴格審視合作醫師是否具備運動醫療專業認證，尋求正確的運動醫療合作。
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