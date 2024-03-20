巷仔內／歲修懲處桃機扛責　交通部不該全身而退

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桃機南跑道維修是例行性的作業，必須得進行，也不是第一次進行，但為何會爆發大塞機？回顧整起歷程，從2023年9月，歲修作業就已開始規劃，預計關閉跑道54小時，2023年11月至2024年1月期間更召開3次施工規劃說明會，民航局、民航局飛航服務總台等利害單位皆有出席，2月21日機場公司向航空公司發布飛航公告，此時距離歲修施工，僅剩11日，且一般民眾仍然不知情，留下赤裸的導火索。
交通部坦言，歲修的衝擊超乎預期，不過桃機每日航班數並非不可掌握，顯然就是螺絲鬆了，國際航班起降都有時間帶，航班運量整點人數也都有預報表，甚至去年就已融入AI預測航班延誤等資訊，但工務單位未能與航務單位持續協調好，掌握正確的航班量，突顯了橫向溝通缺失，就是為歲修埋下定時炸彈；再者，航管部門流量管制太遲，成為壓倒駱駝的最後一根稻草，引爆整起事件。
然而究責方面，負責工程規劃的工程副總、處長因為未能完整考量對營運影響等問題，被記最重2過，督導與決策層級的董事長、總經理、營運副總、工程處副處長、資深工程師被記1過，其餘5人各記申誡1到2次，其他人等全身而退，機場公司有疏失已被懲處，其辛勞也仍然值得被肯定，更該關注的是交通部身為督導單位難道無連帶責任嗎？現在是力拚觀光之際，交通部明顯有督導不周之責，請勇於承擔，積極協調，別讓國際觀光客還沒開玩就先卡在國門不敢再來。