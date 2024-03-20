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大學繁星推薦放榜 大明高中繁星錄取率近9成大放異彩

▲大明高中繁星錄取率近9成，其中廖巧穎（右）錄取國立成功大學材料科學及工程學系、張睿倢錄取國立彰化師範大學地理學系。（圖／大明高中提供）
▲大明高中繁星錄取率近9成，其中廖巧穎（右）錄取國立成功大學材料科學及工程學系、張睿倢錄取國立彰化師範大學地理學系。（圖／大明高中提供）

記者金武鳯/台中報導

113學年度大學「繁星推薦」入學放榜，臺中市大明高中繁星錄取率高達九成，其中由本校國中部直升高中學生，國立大學的錄取率更達百分百。在眾多繁星錄取學生中，原就讀大明高中附設國中部的廖巧穎，三年前會考成績本可入學台中女中，因為家長與學生對大明優質辦學的信任，捨台中女中直升大明高中，成績優異，如願錄取國立成功大學。

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廖巧穎表示，高中三年經由學校安排的科學探究課程，以及寒暑假的營隊活動中，發掘自己對科學實驗興趣。學測成績雖足以錄取台大，但探索未來的產業趨勢中，看到材料科學領域中，有她可以一展所學的機會，最後選擇國立成功大學材料科學及工程學系。她感謝母校六年來的栽培與照顧，對於未來，她充滿信心和期待。

另一位國中部直升大明高中的學生張睿倢表示，當初家人認同學校的升學輔導課程與規劃，選擇直升大明高中。在校期間，她滾動式調整自己的讀書計劃，在高中積極參與各項競賽，豐富自己的學習歷程，加上對教育領域及地理科學的濃厚興趣，透過繁星計劃，如願錄取國立彰化師範大學地理學系，家人得知後都為她開心不已！

錄取國立中興大學國際農企業學士學位學程的吳浩希，三年前與家人從香港來台灣定居，因大明高中推行國際教育而選擇就讀，在校期間，有更多機會接觸海外升學資訊，在IELTS雅思檢定取得7.0的高分。他感謝大明高中用心創造跨國際視野的學習環境，讓他順利進入到心目中的理想大學。

導師表示，今年繁星榜單中，國中部直升的學生皆錄取理想的大學，很感謝學校提供學生適性揚才的教育，以及完善的升學輔導規劃，成就學生的夢想。廖巧穎與張睿倢的兄姊，也都是六年一貫選擇直升高中部的最佳例子，當年分別錄取臺北大學法律系與成功大學建築系。

校方表示，在大明高中，每一位學生都是重點，學生獲得的成就值得肯定與慶祝，學校也感謝導師及團隊的用心栽培。未來學校將繼續提供更多優質的教育環境及升學輔導規劃，幫助學生做更好的準備，展現學習成效。董事會更是秉持國際前瞻、追求卓越辦學理念，年年頒發出高達百萬獎學金獎勵優秀學子，鼓舞他們努力築夢。


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