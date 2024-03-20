越南政壇動盪！國家主席武文賞涉貪下台　外媒：恐打擊投資者信心

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越南國家主席是象徵性職務，主要執行儀式性工作，但依然是國家的「四駕馬車」之一。越南政府並未具體說明武文賞如何違反了黨規，但最近由廣義省掀起的一系列貪腐案與反賄賂的調查，被認為是武文賞落馬的主要原因，武文賞曾擔任過廣義省委書記。
不過，《路透社》指出像越南這樣的一黨專制國家，所謂反貪雖然名義上是旨在消除腐敗，但也經常被批評者懷疑是政治鬥爭的工具。許多外國投資者均指責，越南的反貪腐已經造成國家的決策反覆與官僚機構行事緩慢。
先是前國家主席阮春福因為兩名副總理捲入官商勾結醜聞，主動請辭。繼任的武文賞被認為是越共總書記阮富仲的人馬，曾經被認為前景一片光明，不料在位短短一年也黯然下台。
一位在越南的外國企業人士表示，反貪腐運動已讓越南政壇益發焦慮，隨著武文賞落馬，整個政策和行政的決策可能會進一步放緩，官員都在觀望政局發展。不過該位企業人士認為，在關鍵的國策方針上，越南政府的立場應不會改變。
德國智庫康拉德·阿登納基金會（Germany's Konrad Adenauer Foundation）的駐越南代表費耶拉本（Florian Feyerabend）表示，越南政局近期的動盪讓投資者在進行決策時，不免會擔心政府的可預測性、可靠性和內部運作等問題，但大體而言，越南的治理系統穩定，與中國和美國同時交好的「竹子外交」政策不會改變。