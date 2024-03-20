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泰國天團Three Man Down首登台！擁4首破億神曲　飆唱鄧麗君經典

▲泰國破億點擊樂團 Three Man Down首度來台，接受Jasper（中）訪問時談到來台心情。（圖／泰國沒有都是鬼提供）
▲泰國破億點擊樂團 Three Man Down首度來台，接受Jasper（中）訪問時談到來台心情。（圖／泰國沒有都是鬼提供）

記者吳雨婕／綜合報導

泰國人氣大勢樂團Three Man Down日前在Zepp New Taipei開唱，平均29歲的他們，於2019年推出單曲〈ฝนตกไหม〉（有下雨嗎？）後在當地掀起全民熱潮，不僅是團體的代表作，還因此奠定他們「泰國新生代天團」地位，至今已在YouTube累積4首點閱破億神曲，人氣高由此可見。首度來到台北舉辦專場的他們，演出結束後接受「泰國沒有都是鬼！」粉絲專頁的Jasper訪問，分享這回登台的心情，同時聊表對歌迷們的感謝，還當場唱起鄧麗君的歌曲〈月亮代表我的心〉。

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主唱Krit分享6年前曾到台北旅遊，返回泰國後便與團員們大肆分享台灣美食的魅力，不過當時還沒有勇氣嘗試「臭豆腐」，因此將它列入這趟必吃的清單之一；而鼓手Thay則對於滷肉飯愛不釋口，從下飛機後的第一餐就開始尋覓最道地的口味，如願吃到心心念念的味道。有趣的是，Three Man Down竟在訪問過程出其不意地唱起鄧麗君的〈月亮代表我的心〉，原來是Jasper在逐字教他們說中文的環節先講了「你們」，讓四位聯想到〈月亮代表我的心〉第一句歌詞的「你問」，便歪樓接唱，無厘頭的「泰式幽默」惹得眾人哄堂大笑。

▲泰國破億點擊樂團 Three Man Down首度來台。（圖／浮現Emerge Live提供）
▲▼泰國破億點擊樂團 Three Man Down首度來台。（圖／浮現Emerge Live提供）
▲泰國破億點擊樂團 Three Man Down首度來台。（圖／泰國沒有都是鬼提供）
 
事前Jasper也向網友搜集想對Three Man Down說的話或提問，現場由團員們隨機抽出回覆。其中有歌迷投稿詢問是否聽過中文歌曲，並想推薦同為人氣樂團的告五人讓他們認識，行動派的Three Man Down立刻掏出手機播放告五人的歌曲試聽，直呼音樂風格很酷，結束後要繼續仔細聆聽。



「Three Man Down」成立於2013年，雖然樂團名字是「Three Man」（3人），一開始則是有5名成員，包含主唱Krit Jeerapatananuwong（Kitt）、貝斯手Kittimated Chanpanit （Ohm）（已退團）、鍵盤手Wisaruth Pratomsiripaisan （Seng）、鼓手Thaythanan Wongpreechachok（Thay）和吉他手Peerapon Iamjamrat （Toon）。高中時Kitt和Seng各自都有自己的樂團，而其餘三人（Ohm、Thay、Toon) 則來自同一個樂團，所以「Three Man Down」寓意「三個逝去的男人」，代表三個樂團的結束；也代表曾各自擁有樂團的三個人（樂團），又再次相遇。他們2019年時推出歌曲〈ฝนตกไหม〉（有下雨嗎？）紅遍泰國樂壇，這首歌也是他們第一個在YT播放量破億的歌曲，時常被泰星翻唱；2021年的JTMA 頒獎典禮上他們得到「年度藝人獎」，成為了當代泰國樂壇的主流。


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