泰國天團Three Man Down首登台！擁4首破億神曲　飆唱鄧麗君經典

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事前Jasper也向網友搜集想對Three Man Down說的話或提問，現場由團員們隨機抽出回覆。其中有歌迷投稿詢問是否聽過中文歌曲，並想推薦同為人氣樂團的告五人讓他們認識，行動派的Three Man Down立刻掏出手機播放告五人的歌曲試聽，直呼音樂風格很酷，結束後要繼續仔細聆聽。
「Three Man Down」成立於2013年，雖然樂團名字是「Three Man」（3人），一開始則是有5名成員，包含主唱Krit Jeerapatananuwong（Kitt）、貝斯手Kittimated Chanpanit （Ohm）（已退團）、鍵盤手Wisaruth Pratomsiripaisan （Seng）、鼓手Thaythanan Wongpreechachok（Thay）和吉他手Peerapon Iamjamrat （Toon）。高中時Kitt和Seng各自都有自己的樂團，而其餘三人（Ohm、Thay、Toon) 則來自同一個樂團，所以「Three Man Down」寓意「三個逝去的男人」，代表三個樂團的結束；也代表曾各自擁有樂團的三個人（樂團），又再次相遇。他們2019年時推出歌曲〈ฝนตกไหม〉（有下雨嗎？）紅遍泰國樂壇，這首歌也是他們第一個在YT播放量破億的歌曲，時常被泰星翻唱；2021年的JTMA 頒獎典禮上他們得到「年度藝人獎」，成為了當代泰國樂壇的主流。
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