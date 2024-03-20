「委屈貓」迷因超魔性！洗腦歌曲20年後又爆紅　智利原唱喊意外

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不過實際上這隻「委屈貓」和「和解貓」早就在網路上享譽盛名，而且兩貓背後都是來自中國的內容創作者平常拍攝家中貓咪的畫面來經營的，其中模樣看起來相當委屈，的「咣當」就是一隻滿五歲的虎斑米克斯，因為發出撒嬌叫聲惹人憐愛吸引大量粉絲，而另一隻英國短毛貓「波仔」則是在主人家中看到其他兩隻貓咪在互相對話「想勸架」而爆紅，兩貓在小紅書、抖音、IG等平台上都有自己的帳號，「咣當」的IG粉絲更超過160萬，證明毛孩的魅力超越語言和國籍。
此外，跟著爆紅的洗腦歌曲《Dubidubidu》則是最早在 20 年前於智利發行，最近才又在日本已迷因形式捲土重來，其熱門程度更讓這首歌曲在今年2月上旬一口氣飆升至日本Spotify的熱播排行榜的第一名，同時在德國、芬蘭、韓國等其他國家也大受歡迎。
爆紅的《Dubidubidu》原唱是來自智利的歌手Christel Rodriguez ，《路透社》找到了這名以童星出道，年紀才5歲就靠演唱這首兒歌爆紅的Christel ，對此感到又驚又喜的Christel 也表示，她沒想過這首歌現在會重新變成熱門歌曲，「這首歌是2003年，我才5歲時所發行的歌曲，當時專輯製作人要求我唱一首『開著玩具車邀請朋友來家裡玩』的歌，作曲家也配合這個主題進行編曲寫作。」
對於時隔20年，在日本甚至全球重新爆紅的現象，Christel 也笑稱自己看了好多拿小狗、小貓或嬰兒搭配這首歌曲的影片，並稱很高興歌曲以這種形式大受歡迎，同時還鼓勵網友們繼續製作類似影片，「因為這首歌簡單又好唱，相信會有愈來愈多人喜愛」。