22歲孝子落水失蹤8天！家屬痛哭攔轎 懇求白沙屯媽祖：帶他回家
白沙屯媽祖進香進入第三天的路程，粉紅超跑今（20）日晚間駐駕於彰化社頭協天宮，媽祖鑾駕進入彰化境內後，也出現許多特殊事件。今（20）日下午3點半左右，有家屬攔轎，希望白沙屯媽祖能幫忙帶回日前跌落水庫失聯的22歲男子，而媽祖婆也駐留在原地傾聽家屬的盼望，過程曝光也引發大批信眾落淚。
記者潘毅／綜合報導
今（20）日上午媽祖先奔赴彰化秀傳醫院停駕長達15分鐘，心繫日前遭遇車禍的伸港「三姐弟」，又在下午被家屬攔轎，因為家中22歲的劉姓男子，在3月13日前往苗栗縣鯉魚潭水庫執行清淤工作時，疑似落水，官方也展開搜索工作，至今8天依然毫無消息。
心急如焚的家屬便將希望寄託與白沙屯媽祖婆，帶著劉姓男子的貼身衣物，以及寫上標語字卡，跪地攔轎不斷大聲重複懇求：「請媽祖帶劉弟弟回家！請媽祖帶劉弟弟回家！請媽祖帶劉弟弟回家！」而粉紅超跑也在原地停駐，等待家屬祈願，隨後媽祖讓家屬靠近鑾轎，詳細聆聽完整的請求。
完整過程曝光後，也讓大批信眾不捨大喊：「聲聲喊著讓人好不捨。請媽祖大發慈悲救救他們家人」、「有白沙屯媽祖娘娘的慈悲，弟弟會回來的」、「媽祖慈悲為懷聆聽」，並一同祈求讓這位22歲孝子早日回到家。