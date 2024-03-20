那瑪夏賞螢季3/22開跑！5步道、3遊程結合農特產打造賞螢經濟
「2024那瑪夏區賞螢季」將於3/22開跑，今(20) 日由卡那卡那富族人的祈福，以及巴楠花部落中小學報戰功展演為活動揭開序幕，2隻超大的Pacishuan (布農語：螢火蟲)也現身記者會，與族人及現場貴賓一起唱著《螢火蟲之歌》。高市府秘書長郭添貴和那瑪夏區長孔賢傑，還化身一日店長，發送限量螢火蟲小提燈。
記者陳美嘉／高雄報導
高市府原民會主委阿布斯表示，那瑪夏區近年積極復育螢火蟲有成，比去年多2條賞螢步道，今年開放「達卡努瓦里、南沙魯、拉比尼亞、瑪星哈蘭和丘平溪」等共5條步道，為協助區公所推廣賞螢季，原民會辦理線上抽獎活動，拍攝巴金和斯喚的可愛宣傳片，期望今年賣出的賞螢票能破2萬張，透過「賞螢經濟」，將螢火蟲結合地方農特產，刺激部落的觀光產業。
那瑪夏區區長孔賢傑表示，那瑪夏是全台每年最早出現螢火蟲的賞螢聖地，全台約有60種螢火蟲，那瑪夏就擁有20多個品種，每年春夏交接之季，吸引國內外的數萬名遊客上山欣賞成千上萬的螢光飛舞，其中不乏來自日本、香港、馬來西亞等地的遊客。
區公所在3/22至4/28的賞螢季期間，推出「賞螢專車半日遊」、「龍喜賞螢一日遊」和「部落賞螢一日遊」等3種遊程，民眾可體驗在地農事、品嚐原民風味餐，4月又適逢區內水蜜桃季，歡「螢」市民及各地朋友將鮮嫩多汁的水蜜桃帶回家。
那瑪夏區公所表示，除了維持一個多月的賞螢活動，今年區內三個里沿途都有居民自行設置的農特產攤位，民眾可持賞螢券的消費抵用券購買商品，品嚐一下在地的原民美食及採購在地的農特產品。
此外，也特別提醒上山賞螢民眾，山上停車空間有限，為避免停車不便或交通壅塞降低遊興，籲請民眾盡量搭乘大眾交通工具，區內的賞螢步道另提供免費接駁，更建議民眾也可多多利用賞螢專車行程前往。賞螢券可在那瑪夏區指定地點和原駁館購買，活動詳情可上「那瑪夏螢火蟲季FB粉絲團、官方網站」或下載「臺北轉運站APP」報名。