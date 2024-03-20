關指部T75K3手槍射擊膛炸？陸軍駁斥：目視為槍管底部斷裂

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軍方人士表示，除這把T75K3手槍將進行鑑定、分析外，其他T75K3手槍仍依照既定計畫進行正常訓練。
1985年時，義大利貝瑞塔公司M92手槍以較低廉價格獲選為美國新一代軍用手槍，美軍稱為M9手槍，共交付美國國防部60萬把M9手槍，取代從一次大戰開始使用，服役超過60年的M1911手槍。
國防部軍備局205廠於1986年開始研發T75手槍，國軍的T75手槍外型仿自M9手槍，所以外型與M9手槍極為相似。1994年時推出改良型T75K1手槍配發部隊使用，整體重量由960克降至910公克，修改滑套、擊錘等設計，但彈匣容量不變。
2015年台北航太暨國防工業展上，軍備局205廠曾展出T75K2手槍，與T75K1手槍相較，槍身部分改為使用碳纖維材質，但由於價格過於昂貴未獲訂單。2017年再度推動研製案，陸軍司令部委由軍備局205廠研製T75K3手槍，2018年6月14通過陸軍戰術測評，9月19日進行結案測試，陸軍自2018年至2021年，分批採購1萬404把手槍。之後海軍陸戰隊、憲兵、全動署、海洋委員會海巡署艦隊分署也都採購T75K3手槍。
T75K3手槍參考各國主流槍枝性能與規格進行研改，除採用「多邊形光膛槍管」外，研改項目包含可讀式彈夾、擊錘簧、緩衝套筒總成、保險、滑蓋、扳機、彈匣扣、裝拆銷、機箱、槍管與U型護套等共計11項，槍枝重量較現行部隊使用重達1110公克的45手槍大幅下降，T75K3僅重800克，槍身長度更修正為200公厘，較舊式槍枝更能輕便攜帶。