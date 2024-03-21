回「命案現場」狂喊壓力大！吳崢爆：賴清德為這事情罵他

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吳崢在節目中直呼，他現在壓力真的非常大，這個節目只能成功不能失敗，若失敗的話，他就慘了，「就要跟它（節目）一起下去了」。
吳崢、吳思瑤也向網友介紹直播場地，該地方是民進黨每週開中常會地方，也是吳崢常常被賴清德「修理」的「命案現場」，而吳也是目擊者。
吳崢爆料，他在中常會後要上政論節目，因此邊開會邊滑手機，沒想到賴清德突然點名他，「吳崢，我看你剛剛都在滑手機，思瑤在講話你也在滑手機，你都有聽到我在講什麼嗎？如果不曉得我在講什麼，怎麼樣代表黨對外回應？」
對於與賴清德互動過程，吳崢感嘆說，跟賴清德說話壓力很大、很緊繃，賴清德也會提醒，「你現在是黨的發言人、代表民進黨，把重大議題說清楚，要想你今天要講什麼、明天要講什麼、後天要講什麼，每天都要有曝光，每天都要有回應，如果3天沒有版面，那你就要想事情哪裡做錯了」。
吳思瑤則說，賴清德是很工作導向的人，通常接到他的電話「沒好事」，就是工作交代，不過賴是很溫暖的人，兩人已經認識了20多年。
此外，面對網友提問想加入民進黨，吳崢透露，民進黨正在籌備入黨簽名會活動，形式就如同見面會一樣，歡迎網友許願想要哪一位黨公職擔任入黨的推薦人；吳思瑤補充說，民進黨推出的「美德青年育才計畫獎助規定」提供年輕黨員進修的獎助學金，非常令人感動，馬上就鼓勵辦公室同仁申請。