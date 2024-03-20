桌球／莊智淵連續參戰！貝魯特支線賽闖8強 陳思羽橫掃對手晉級
台灣「桌球教父」莊智淵今（20）日在WTT貝魯特支線賽男單16強賽出戰，身為賽會第一種子的他以3:1戰勝23歲印度選手沙赫（Manush Utpalbhai Shah），闖進男單8強。而另外台灣女將陳思羽則是以3:0橫掃塞爾維亞選手盧普列斯庫（Izabela Lupulesku），同樣拿到8強門票。
記者黃建霖/綜合報導
42歲的莊智淵目前世界排名39，上周在新加坡大滿貫男單32強以1:3不敵韓國世界排名58的21歲的小將趙大成，遭到淘汰。但他也沒有時間休息，就立刻前往中東進行比賽。
莊智淵在本站32強先輕鬆擊敗印度的達尼（Mudit Dani），這一場對上世界排名190的沙赫，他在次局一度被對手逼出4個賽點，所幸他展現抗壓力，順利化解，最終以11:7、12:10、8:11、11:7取勝，晉級8強。
而女單世界排名39的陳思羽，則是在16強戰遇到世界排名135的盧普列斯庫，雙方實力有差距，她順利以11:9、11:6、11:5擊敗對手。而另一名台灣女將黃怡樺，16強遇到韓國「削球公主」徐孝元，以5:11、13:11、7:11、6:11輸球，無緣8強。