新壽RBC不及格！黃天牧約談吳東進、吳東亮 重申金管會監理要求
新光金控旗下新光人壽資本適足率（RBC）未達法定標準200%，大股東因增資意見不合，也讓金管會下達最後通牒，新光金上周五董事會決議將現金增資125億元，並將於3月29日再召開董事會做進一步討論。不過，金管會主委黃天牧今（20）日已親自約談新光金大股東、也就是新光吳家兄弟，包括新光金創辦人吳東進、台新金董事長吳東亮，直接面對面重申金管會監理立場，要求大股東必須承擔現增責任，讓新壽資本適足率（RBC）能達到法定標準200%。
記者顏真真／台北報導
新光金前經營團隊曾向金管會提出資本改善計畫，承諾2023至2025年每年將辦理現增70億元，不過，去年經營權變天後，最後僅增資15億元，而新壽去年上半年及下半年RBC都未達法定標準200%，新光金兩派大股東始終對增資無法達成共識，也讓金管會多次要求接手的新經營團隊履行增資承諾，新光金上周五董事會決議，將辦理現增125億元。
新光金發言人林宜靜昨日在法說會也表示，去年10月完成130億次債募集之後，當時新壽RBC有超過200%，但第4季又因匯率大幅波動，新台幣大幅升值，導致去年底RBC沒達到法定標準，目前除董事會要轉增資新壽70億元現金之外，董事會也通過80億次債募集，目前持續進行中，當然，提升RBC不只增資部分，還包括公司財務業務提升改善計畫，目前也努力進行中。
新光金近日董事會也決議辦理金控現增125億元，並將透過其餘子公司盈餘上繳轉增資新壽70億元、新壽發次債籌資80億元以強化資本，3月29日新光金也將再召開董事會，進行資本規畫討論。
不過，今日金管會主委黃天牧也親自約談新光金大股東，包括新光吳家兄弟吳東進及吳東亮，直接面對面表達監理機關的立場及態度，而且除了黃天牧外，據了解，保險局長施瓊華及銀行局長莊琇媛亦在場。
金管會官員強調，金管會的態度很清楚，新光壽要在今年6月RBC達到200％、這是法定門檻，目前看來，即使之前通過125億元加上70億元，也就是195億元增資計畫，RBC還是無法達到200％，還是不夠，新光要自己努力，金管會要求大股東得繼續增資以達標。