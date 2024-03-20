汪小菲曬「具俊曄地址」物流單 暴走嗆大S噁心：早就聯繫了
47歲藝人大S（徐熙媛）離婚扯出富商前夫汪小菲積欠1.7億元的財務糾紛，大S今（20）日正式開戰汪小菲，控訴汪小菲孕期家暴、偷吃小三張穎穎，「婚內出軌的人是你不是我，我並沒有刷你的卡買任何東西給我先生。」一紙聲明把汪小菲也惹毛了，在微博曬出物流單，上頭寫著具俊曄的韓國首爾豪宅UN Village地址。
記者羅凌筠／綜合報導
汪小菲在微博發出3點聲明，自清「我從來沒有動手打過妳」，並指控大S還沒離婚就已經和具俊曄聯繫，「妳說妳沒有在我們婚內期間買東西給韓國那位是吧，看看這個物流單吧，2021年8月14日，人在做天在看，我選擇不曝光，妳蹬鼻子上臉，早就跟他聯繫上了別不承認。」收件人雖寫「Koojunyup」，但寄件人資料並非署名大S，無法證明她與具俊曄有聯繫。
更早之前，汪小菲又衝動控訴：「妳說的沒有買東西，這是什麼？2019年妳跟我提離婚，我還奇怪為什麼，我現在就把你們那時候的聯繫給大家看看，我現在還是回到台北，我未婚妻還是台灣人，跟妳沒關係，我創業，邀請過妳回北京和妳一起，妳拒絕，別來噁心我，這十四年夠多了，見好就收吧，別逼我。」不過發文完沒多久就刪除這篇文章。
※【NOWnews 今日新聞
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