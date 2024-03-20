就醫串聯AI　高醫「智慧醫療」迎新里程碑

數位科技發展正不斷改變著醫療業界的面貌，特別是人工智慧（AI）技術的引入，已成為智慧醫療的核心。高醫近年成立了「體系智能醫療推動辦公室」，積極推動智慧醫療的發展，今(20)日展示了智慧醫療創新成果，發表一系列以病人就醫旅程串聯「智慧門診照護」、「智慧住院照護」、「智慧急診照護」、「智慧手術照護」及「智慧運營管理」等五大構面成果。
記者陳美嘉／高雄報導
院長王照元表示，高醫積極聚焦AI智慧醫療的全面發展，並將其應用於急重症照護、加護病房、手術麻醉智能管理、偏鄉遠距醫療、生成式智能護理紀錄與醫護交班紀錄協作及營運管理等多個領域的人工智慧平台。通過人工智慧的輔助，能夠協助預測疾病高風險，提升醫療品質與病人安全。為了提升醫護人員的工作效率與品質，高醫致力於利用智慧科技打造幸福職場，積極培育醫療AI人才。AI團隊研發的成果得以實際應用，減輕臨床醫護人員的工作負擔，進而提高員工的留任意願。
加護病房一向是醫院中最複雜的環境之一，所收治病情危急的病人，多數面對生死存亡，更需要全面性智慧監測。高醫醫療體系由胸腔內科教授蔡明儒領軍組建新一代智慧加護病房團隊，以醫療大數據為基礎，建構智慧資訊系統提升照護品質。新一代加護病房系統融入人因工程，系統導入後改善成效明顯，成果獲得2023年國家醫療品質獎銀獎殊榮，帶來組織文化、工作流程再造等多項效益，持續更新系統以提供更安全有效的醫療照護。
副院長林宗憲表示，高醫將持續提供「智慧醫院」等級的創新服務，進一步提升醫護工作效率與品質，並加強對民眾健康的保障。高醫近年在智慧醫療領域成就斐然，於2022年榮獲醫策會智慧醫院全機構標章，為當年度台灣僅有的兩家獲得該標章的醫院之一，與台大醫院並列。又於2023年7月25日通過HIMSS EMRAM六級國際認證，為南臺灣首家通過認證之醫療機構，更於2024年2月27日獲得第27屆行政院國家品質獎「績優經營獎」，是南台灣首家獲得多項殊榮的醫療機構。